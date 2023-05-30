الأربعاء 31 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

«نحات الغيوم».. شِعرية الحروف العاليات

«نحات الغيوم».. شِعرية الحروف العاليات
31 مايو 2023 00:17

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

صدر حديثاً عن «منشورات غاف» للشاعر عبدالعزيز جاسم كتاب «نحات الغيوم... الكتابة أو بزغ الحروف»، وهو جزء أول من سلسلة ممتدة بامتداد رحلة الشاعر، والكتاب عبارة عن مقالات مختارة كتبت بين عامي 1980 و2023، ويضم 39 مقالة نشرت في صحف «الاتحاد» و«البيان» و«الخليج»، كما أنه في طريقه إلى الترجمة للإنجليزية. وقد افتتح جاسم الكتاب بمقولة لابن عربي: «لقد كنا حروفاً عاليات، نزلنا في سطور سافلات، ظهرنا بعدما كنا خفايا، وصرنا الآن كل الكائنات، وما الأكوان إلا نحن حقاً فإنا كائنات الممكنات».
وتتسم لغة عبدالعزيز جاسم بأنها أصيلة المبنى حداثية المعنى، كما يتميز تشكيله السردي في معمار المقالات برشاقة الجمل، واكتناز معانيها على رغم قصرها بحكم براعته في الاختزال، كما أن ثقافته الواسعة ساعدته في أن ينقل القاريء من عالم إلى عالم، ومن فكرة أصغر إلى فكرة أكبر، بالإضافة إلى الحكمة التي تنساب في سردياته دون أن تكون مقحمة في النص، حيث يقول على سبيل المثال في مقالته «قبل الكلام»: «إذن لنتعلم كيف نفوز بالحياة لا أن نخسرها ونسقط معها، فالمحبة كنز العارف..».
وفي نص مقال آخر بعنوان «زورق اسمه القلم» يماثل بهاء القصيدة يقول عبدالعزيز جاسم: «يقودنا القلم إلى تلك الصحراء السحرية، كمقتف أصيل للأثر، يقودنا كرحالة، خبر السفر وحفظ أبجديات الرمل وإشارات السماء».
ولعبد العزيز جاسم عدد من الإصدارات المهمة المطبوعة، وأخرى تحت الطبع، حيث صدر له في الشعر «لا لزوم لي» و«مجهول البحر ومعلومه» و«افتح تابوتك وطر» و«آلام طويلة كظلال القطارات» و«جحيم نيوتن» و«أثر الكلمات» والأعمال الشعرية الجزء الأول تقديم كاظم جهاد، وله تحت الطبع «كوكب الدمى الدامي» شعر وذكريات، و«ساكن البنسيون» نصوص، و«النجوم تشرب من دمي» وأعمال إبداعية أخرى عديدة.

عبدالعزيز جاسم
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
تحرير دب علق داخل سيارة في ولاية نيفادا الأميركية
دنيا
تحرير دب علق داخل سيارة في ولاية نيفادا الأميركية
اليوم 12:21
وزارة المالية
الاقتصادي
وزارة المالية تصدر 3 قرارات جديدة بشأن ضريبة الشركات
اليوم 11:50
«الجودو» يشارك في «الجراند بري»
الرياضي
«الجودو» يشارك في «الجراند بري»
اليوم 11:45
تزيو جاهز للدفاع عن اللقب بعد «عضة كلب»
الرياضي
تزيو جاهز للدفاع عن اللقب بعد «عضة كلب»
اليوم 11:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©