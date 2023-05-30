جناح جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية يشهد إقبالاً كبيراً

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في فعاليات الدورة «32» لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، التي اختتمت الأحد الماضي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتضمنت مشاركة الجامعة العديد من الفعاليات الثقافية والأدبية والعلمية والمحاضرات والندوات، إلى جانب عرض إصداراتها الجديدة من الكتب والمراجع، والتي تعتبر حصيلة جهودها العلمية والمؤتمرات والرسائل الأكاديمية التي أصدرتها الجامعة. وشهد جناح الجامعة زيارات مختلفة من المسؤلين من داخل الدولة وخارجها للتعرف على برامج الجامعة العلمية والثفافية وإصداراتها المختلفة في العلوم الإنسانية.



مشاركة نوعيةوأكدت الدكتورة كريمة المزروعي، مستشار مدير الجامعة، أن مشاركة الجامعة في هذه الدورة من معرض أبوظبي الدولي للكتاب كانت نوعية ومتميزة، وشهد جناحها إقبالاً كبيراً من الزوار الذين توافدوا عليه، وحرصوا على الاطلاع إصدارته العلمية والثقافية والأدبية التي فاقت 18 إصداراً، وأشارت إلى أن مشاركة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بجناح خاص في المعرض لأول مرة، ساهمت في إثراء فعاليات المعرض، الذي يعتبر أحد أهم الأحداث الثقافية في العاصمة أبوظبي، وقالت: إن الجامعة تحرص على المشاركة في مثل هذه الفعاليات باعتبارها منارة للفكر والإبداع الثقافي والأدبي، ومحطة مهمة في مسيرة الدولة العلمية والأكاديمية.

وأضافت: «هدفت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، من خلال مشاركتها في هذه التظاهرة الثقافية إلى طرح رسائلها العلمية، وإصداراتها الأكاديمية في مختلف مجالات العلوم الإنسانية، إلى جانب حصيلة معرفية وافرة من مخزون المؤتمرات التي نظمتها الجامعة مؤخراً، مشيرة إلى أن نخبة من أساتذة الجامعة قدموا عصارة فكرهم ومعرفتهم العلمية والأدبية والفلسفية من خلال مشاركتهم في الندوات والمحاضرات المصاحبة للمعرض وعبر منصة الجامعة.

يذكر أن إصدارات الجامعة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب تضمنت الرسائل العلمية والأبحاث في مختلف ميادين العلوم الإنسانية والدراسات الإسلامية والفلسفية واللغة العربية وإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه.

وفي محور آخر شهدت منصة الجامعة خلال أيام المعرض توقيع عدد من الكتب الجديدة بالعناوين التالية: ابن طفيل مرة أخرى، النص المعنف، وكتاب المعالجة الآلية للغات والإنسانيات، وغيرها. إضافة إلى تدشين العدد الثالث من مجلة قراءات، وفي محور الأنشطة الثقافية والأدبية والعلمية شهد جناح الجامعة ما يفوق 27 ندوة ومحاضرة قدمها نخبة من أساتذة الجامعة والمختصين من الشركاء.

