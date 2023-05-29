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ثقافة

أمينة بينالي البندقية: الاستخدام الذكي لمفردات الثقافة في الإمارات مصدر إلهام

أمينة بينالي البندقية: الاستخدام الذكي لمفردات الثقافة في الإمارات مصدر إلهام
29 مايو 2023 23:21

أعربت ليزلي لوكو، أمينة المعرض الدولي الثامن عشر لبينالي البندقية للعمارة للعام 2023، عن إعجابها الشديد بالاستخدام الذكي والمدروس لمفردات الثقافة في الإمارات. وقالت على هامش المؤتمر الصحفي الدولي الذي عقد في افتتاح بينالي البندقية للعمارة للعام 2023: «عندما نرى في الإمارات عامة وأبوظبي خاصة بناء هيكلية معمارية رئيسية، فإننا ندهش للكيفية الذكية لاستخدام الثقافة بطريقة مدروسة ونعتبرها مصدر إلهام». 
وأشارت لوكو إلى معرض الجناح الوطني لدولة الإمارات «وفرة قاحلة»، الذي أقيم تحت إشراف فيصل طبارة وكيف أن هذا المعرض يستكشف الإمكانات المعمارية التي يمكن تحقيقها عندما نعيد تصور المناظر القاحلة كمساحات غنية.
وقالت: «الاقتراحات القادمة من أماكن بعيدة يمكن أن تكون مصدر إلهام كبير. وأنا متشوقة جداً لرؤية كيفية تأثير الجغرافيات الأخرى، وكيف يؤثر وجودنا في منطقة جغرافية أخرى على الطريقة التي نفكر بها تجاه الموارد»، معربة عن إعجابها بالزخم الفني الذي تشهده العديد من دول الخليج العربي.
ويذكر أن معرض «وفرة قاحلة» في الجناح الوطني مفتوح للجمهور في المساحة الدائمة لدولة الإمارات في أرسينال بينالي البندقية - صالة الأسلحة، حتى 26 نوفمبر المقبل. وشعار بينالي البندقية للعمارة للعام 2023 «مختبر المستقبل» يهدف إلى إلقاء الضوء على أفريقيا والشتات الأفريقي، وتحويل التركيز عن النظرة ذات التوجه الأوروبي، وهذا ما أرادت المهندسة المعمارية والأكاديمية والكاتبة الاسكتلندية الغانية لوكو، والتي هي أول أمينة للمعرض من أصل أفريقي، لفت الانتباه الدولي إليه.
وفيما يتعلق بالحدث الأول من نوعه لبينالي الفنون الإسلامية والذي افتتح في جدة في يناير الماضي، قالت لوكو: «كان رائعاً، من حيث مستوى الطاقات ومن حيث استعراض الكيفية التي تشكل بها الفنون والثقافة المجتمع».
وعبرت لوكو عن مشاعرها تجاه الدور الذي تشغله، فهي الأولى من أصل أفريقي التي تشغل منصب أمينة بينالي البندقية للعمارة، وتحدثت عن طموحها لاستكشاف تأثير القارة الأفريقية على العالم، قائلة: «نشأت في أفريقيا، وأدركت أن العالم الذي رأيته في الأدب والأفلام والمجلات والفنون ليس هو العالم الذي أعرفه ولا الذي جئت منه. لذا، كانت حياتي المهنية بأكملها، سواء في الكتابة أو في الهندسة المعمارية، تتمحور حول تعريف عالمي إلى هذا العالم. عندما تتاح فرصة في مكان مثل هذا للتعبير عن أنفسنا لبقية العالم، فإنها فرصة لا يمكنك رفضها». وقالت إنها تدعو الجميع ليكونوا «صناع تغيير»، معتبرة أن الكلمات جسر بين الخيال والواقع المادي.

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