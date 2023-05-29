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ثقافة

«كلمة» يصدر «جالينوس والتلقي العربي لطيماوس أفلاطون»

«كلمة» يصدر «جالينوس والتلقي العربي لطيماوس أفلاطون»
29 مايو 2023 23:20

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وبالتزامن مع معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ32، الترجمة العربية لكتاب «جالينوس والتلقي العربي لطيماوس أفلاطون» لـ«أيلين داس»، والتي نقلها إلى العربية أحمد سمير سعد، وراجعها ناصر أبو الهيجاء.
ويطمح الكتاب لإلقاء الضوء على المنافسة الشرسة التي دارت بين الطب والفلسفة في العصور العتيقة والوسطى وفي العالم الإسلامي على مساحات النفوذ والسلطة المعرفية، ويدرس كيف سعى «جالينوس» إلى مد سلطة الطب نحو ما هو خارج الجسد، مستعيناً بـ«محاورة طيماوس» لـ«أفلاطون» التي ربطت بين الجسد والنفس والكون بأكمله، مؤكداً بذلك قدرة الطبيب على الاشتباك مع هذه الموضوعات جميعها.
ويكشف الكتاب عن أن تلقي مفكري العالم الإسلامي لإرث «جالينوس» لم يكن سلبياً، بل حاوروه وانتقدوه وخرجوا برؤاهم الشخصية التي سعوا من خلالها إلى تدشين مذاهبهم الخاصة وإسهاماتهم، وأعادوا ترسيم حدود التخصص وفق ميولهم ومعتقداتهم، إذ حاول حُنين بن إسحاق الارتقاء بمكانة التخصصات الفرعية في الطب، في حين سعى أبو بكر الرازي إلى مد سلطة الطب لتشمل الميتافيزيقا، إلا أن ابن سينا وموسى بن ميمون حاولا من جديد تعزيز التمييز بين ما هو فلسفي وما هو طبي، كلٌ على طريقته ومن أجل أهداف متباينة.وحاولت المؤلفة ربط هذه الدراسة التاريخية بالواقع الحالي، إذ تشير إلى أن استعراضها ربما يكشف، نوعاً ما، عن طبيعة الجدل الدائر حالياً حول العلوم الإنسانية الطبية وعلاقتها بالتخصص الطبي، وكيف أنها قد تسهم، في الوقت الحاضر، في إعادة تصور شكل التخصص الطبي وإدراك الأطباء لهوياتهم وأدوارهم.
وتهتم مؤلفة الكتاب «أيلين داس»، الأستاذة المساعدة في كلية الدراسات الكلاسيكية والدراسات الشرق أوسطية في جامعة ميشيجان والحاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة وارويك 2013، بدراسة طب وفلسفة العصور العتيقة والوسطى، كما تشمل اهتماماتها تلقي العالم الإسلامي لـ«أبقراط» و«جالينوس»، وبحركة الترجمة من اليونانية إلى العربية والسريانية، وأسهمت كذلك في ترجمة نسخ عربية لنصوص يونانية مفقودة أو مجزأة.
وباتت تستهدف مؤخراً دراسة الجدل الذي قام بين الطب والفلسفة في العصور العتيقة والوسطى، وكيف أسهم الفاعلون فيه في ترسيم وإعادة ترسيم حدود التخصصين، مستهدفين اكتساب المزيد من النفوذ والسلطة المعرفية.
المترجم في سطور
يهتم مترجم كتاب «جالينوس والتلقي العربي لطيماوس أفلاطون» أحمد سمير سعد، مدرس التخدير والرعاية المركزة بكلية طب جامعة القاهرة، بتبسيط العلوم والثقافة العلمية، وله عدد من الإصدارات في هذا الصدد، منها: «لعب مع الكون» و«التطور.. الإيثار.. الحمض النووي.. حكايات لا تُروى كاملة»، وترجم عدداً من الكتب العلمية لـ«إدنجتون» و«شرودنجر» و«برتراند راسل» و«روبرت جيلمور» وغيرهم.
وصدر له عدد من الروايات والمجموعات القصصية، منها: رواية «شواش»، ومجموعة «طرح الخيال»، كما يهتم بالكتابة للطفل والناشئة، وصدر له في هذا المجال: مجموعة «ممالك ملونة» ورواية «خادم المصباح السحري».

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