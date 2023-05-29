«دبي للثقافة» تحتفي بمواهب موظفيها الفنية عبر معرض «من - إلى»

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن بدء الاستعدادات لتنظيم المعرض الفني «من - إلى» الذي سيقام خلال الفترة من 7 وحتى 30 يونيو المقبل في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، حيث تحتفي من خلاله بأصحاب المواهب الذين ينتمون إلى أسرتها وتتيح الفرصة أمام الجمهور للتعرف على إبداعاتهم، وذلك في إطار حرص الهيئة على تشجيع الطاقات الشابة الطموحة والاستثمار فيها تعزيزاً لمناخات الإبداع في دبي، ما يساهم في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.وتسعى «دبي للثقافة» من خلال المعرض إلى تشجيع موظفيها على إطلاق العنان لخيالاتهم ومواهبهم الفنية المتنوعة، بالإضافة إلى تحفيزهم على تطوير مهاراتهم والمساهمة في إثراء المشهد الثقافي والفني المحلي، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام الجمهور للتعرف على كوكبة من الموهوبين والمبدعين الجدد والاطلاع على تجاربهم النوعية المستلهمة من تاريخ دبي ومخزونها التراثي الأصيل.

ويتضمن معرض «من - إلى» تشكيلة واسعة من الأعمال الفنية التي تعكس ما يتمتع به أفراد أسرة «دبي للثقافة» من مهارات ومواهب ضمن مختلف أنواع الفنون البصرية والتشكيلية، كما يوفر أيضاً مساحة إبداعية واسعة لتمكين أصحاب المواهب الإبداعية الرائدة والجديدة من عرض إنتاجاتهم وأعمالهم الفنية، ما يساهم في دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي.

ويأتي هذا المعرض ضمن التزامات «دبي للثقافة» ومساعيها الهادفة إلى تمكين قطاع الثقافة والفنون في دبي، وتعزيز قوته ورفع مستوى مساهمته في اقتصاد الإمارة الإبداعي، كما تواصل أيضاً دعم أصحاب المواهب المحلية والعالمية عبر توفير فرص مختلفة لهم للتعبير عن رؤاهم وإبداعاتهم، ما يساهم في خلق بيئة إبداعية مستدامة.