تواصل فعاليات «دبا الحصن للمسرح الثنائي 6»

تواصلت أمس الأول بالمركز الثقافي في دبا الحصن، فعاليات الدورة السادسة من «مهرجان المسرح الثنائي» الذي تقيمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة.

واستهلت أنشطة اليوم الثالث للمهرجان بالجلسة الختامية ل«ملتقى الشارقة الثامن عشر للمسرح العربي»، الذي جاء هذا العام تحت عنوان «المسرح والموسيقى»، وجاءت أولى مداخلاتها تحت عنوان «الموسيقى في المسرح العربي.. أي حضور» للفنان المغربي رشيد برومي، الذي سجل ملاحظات نقدية حول طرق استخدام الموسيقى في تجارب المسرح العربي، مشيراً إلى أن الموسيقى استخدمت في العروض المسرحية العربية بمعظمها على نحو تزييني لا علاقة له بالخط الدرامي والهوية الفنية للعمل المسرحي. وتطرق إلى بعض النماذج البارزة في ما يعرف ب «المسرح الغنائي» في مصر ولبنان والمغرب.

وقال إنها أقرب إلى حقل الموسيقى منها إلى المسرح.

وذكر أن موسيقى العرض المسرحي تصدر عن حركة الممثل وإيقاعه، وتناغم حضوره فوق الخشبة مع العناصر التي تشكل السينوغرافيا، مشدداً على أن «للمسرح معجمه الصوتي الخاص وكل ما يفعله المؤلف الموسيقي هو أنه يقوم بتأطير موسيقى العرض».

وتحت عنوان «أبو الفنون والموسيقى.. مسرحية تقاسيم على العنبر نموذجاً» استعرض الباحث رعد خلف تجربته في تأليف المادة الموسيقية المصاحبة للمسرحية التي أخرجها جواد الأسدي، مفصلاً منهجه في إعداد الموسيقى.

واستمع الحضور لبعض القطع التي ألفها خلف لتشكيل الجانب العاطفي للعرض المأخوذ عن قصة «العنبر رقم 6» للكاتب الروسي أنطوان تشيخوف، ويحكي قصة فنانين ومفكرين حجزوا في مصح عقلي.

وعن التحديات المادية والتقنية التي تنهض أمام أي محاولة لصناعة عرض مسرحي موسيقي، قال المخرج المصري هاني عفيفي في مداخلته «المسرح والموسيقى.. الإشراقات والتحديات». إن الإمكانات الإنتاجية لكل عرض مسرحي تفرض حجم الدور الذي يستعان فيه بالموسيقى، مشيراً إلى أن التحدي الإنتاجي يظل حاجزاً أمام الفرق الصغيرة والإنتاجات محدودة التكلفة. أما التحدي التقني الأكبر في توظيف الموسيقى الحية مسرحياً فيتمثل في الهندسة الصوتية ومراعاة حسابات السعة الاستيعابية لعدد المتفرجين، وإمكانات وصول الصوت بوضوح وأريحية إلى كل متفرج ولا سيما مع قلة المسارح التي تحتوي على حفرة موسيقيين.

وأضاف: «يحاول المخرجون توظيف بعض الآلات في سينوغرافيا العرض المسرحي للاستفادة من توافر العزف الحي، وهنا يجب على المخرج مراعاة نوع الآلات في توزيعها، لتكون الهندسة الصوتية شريكاً في التشكيل، فإن معرفة المخرج بأساسيات الهندسة الصوتية وكذلك ثقافته الموسيقية عاملان مؤثران في حسن اختياره للموسيقى وتوظيفها في العرض».

وفي المداخلة الأخيرة التي جاءت بعنوان «الموسيقى وأسئلة التأصيل والتحديث في المسرح العربي- المغرب نموذجاً»، استعرض المغربي عبدالمجيد فنيش تجارب مسرحيين عمدوا إلى توظيف الموسيقى التقليدية بألحانها وآلاتها لصياغة هوية محلية لعروضهم المسرحية، مشيراً إلى أن للسلم الموسيقي الشرقي خصوصيته التي يجب التنبه إليها عند استثمار الموسيقى مسرحياً.