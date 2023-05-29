مجلس إدارة جديد لـ «الفجيرة الاجتماعية الثقافية»

عقد مجلس الإدارة الجديد المنتخب لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، أمس الأول، اجتماعه الأول في مقر الجمعية بالفجيرة، وتم خلال الاجتماع، تشكيل مجلس الإدارة، حيث أسفر عن اختيار خالد الظنحاني رئيساً للجمعية، وفاخرة بن داغر البلوشي نائباً أول للرئيس، وهدى الدهماني نائباً ثانياً للرئيس، وناعمة الموح أميناً عاماً، وموزة مسعود المطروشي مديراً مالياً.

كما تم توزيع مهام لجان الجمعية على الأعضاء، حيث عُيّن حمد البقيشي مديراً تنفيذياً للجمعية، وبدرية الظنحاني مديراً تنفيذياً للشؤون المجتمعية ومديراً للسعادة والإيجابية، وفاطمة الحنطوبي مديراً تنفيذياً للاستدامة، وموزة اليماحي مديراً تنفيذياً للبرامج والأنشطة.

وناقش المجلس الجديد، استراتيجية عمل الجمعية في المرحلة المقبلة، التي تتطلب المزيد من التعاون من أجل تفعيلها وإنجاحها للمساهمة في تحقيق أفضل النتائج لمصلحة الوطن والمجتمع. وأكد الظنحاني أن المجلس سيسعى لتطوير منظومة عمل متكاملة بما يتوافق مع رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وقال: «المجلس الجديد انطلاقة جديدة في مسيرة الجمعية للمضي قدماً نحو ريادة ثقافية وإبداعية إماراتية عالمية. ونحن جاهزون لمواصلة مسيرة الإنجازات استناداً إلى النجاحات التي حققتها الجمعية، وبما اكتسبته من خبرات عملية ومعرفية، وما تمتلكه من إمكانات وكفاءات في قيادة العمل الثقافي والمجتمعي والتطوعي».

وأضاف: «سنعمل مع أعضاء الجمعية لنكون في مستوى رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز مكانة الفجيرة مركزاً عالمياً للثقافة والإبداع، ومنارة للإشعاع المعرفي والحضاري»



