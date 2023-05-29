اتفاقية بين «الناشرين الإماراتيين» و«الإمارات للمكتبات»

وقّعت «جمعية الناشرين الإماراتيين»، مذكرة تفاهم مع «جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات» بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين لدعم قطاعي النشر والمكتبات في دولة الإمارات، حيث ستطلق «الإمارات للمكتبات» بموجب هذه الاتفاقية مبادرةً لتقديم منحة نشر للكتب المتخصصة في مجال المكتبات.

في سياق متصل، أشار عبدلله الكعبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص الجمعية على توطيد أواصر التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات مع جميع المؤسسات المعنية بالقطاعات المعرفية، للارتقاء بقطاع النشر في دولة الإمارات، ودفع عجلة صناعة الكتاب وتحويلها إلى صناعة مستدامة تخدم شتى حقول المعرفة، مؤكداً تكامل الأدوار بين «الناشرين الإماراتيين» وجمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات في دعم جهود دور النشر ورفد دورها في تعزيز النهضة المعرفية والثقافية في الدولة.

وأضاف: «نتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى توفير المزيد من التسهيلات للمؤلفين والناشرين من أجل زيادة الإنتاج المعرفي، ورفد صناعة النشر بالإصدارات المتخصصة التي تلبية احتياجات العاملين في قطاع المكتبات ومساعدتهم في مواكبة كل ما هو جديد في هذا المجال، ما يسهم أيضاً في تعزيز تنافسية قطاع النشر الإماراتي وقدرته على التأثير معرفياً واقتصادياً».

من جهته، أكد فهد علي المعمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، أن «المبادرات والمشاريع والفعاليات المتخصصة، والتجارب الناجحة لجمعية الناشرين الإماراتيين جديرة بأن تجعلنا نتفاءل بمستقبل هذا التعاون الذي نتطلع إلى توسيع ميدانه مستقبلاً بما يعود بالفائدة على الطرفين. وتماشياً مع التطور الكبير في مجال المكتبات والمعلومات وفي قطاع النشر، وحرصاً من الطرفين على تنمية المعرفة والثقافة ونشرهما، وتقديم كل ما هو جديد بشأن تثقيف وتدريب وتأهيل المهتمين، فقد اتفق الطرفان على التعاون فيما بينهما».

وركزت بنود مذكرة التفاهم على مبادرة منحة النشر خاصة والتي ستطلقها جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات إلى تقديم الدعم المالي للناشرين الأعضاء في جمعية الناشرين الإماراتيين فقط، بحيث تكون كل دار نشر مؤهَّلة للحصول على تمويل لطباعة خمسة كتب كحد أقصى، شريطة أن يكون الكتاب جديداً ولم يتم نشره مسبقاً، وأن يكون متخصصاً في قطاع المكتبات.

وسوف تفتح المبادرة الباب أمام الناشرين من أعضاء جمعية الناشرين الإماراتيين للتسجيل في الفترة من 1 حتى 31 أغسطس 2023 عبر الموقع الإلكتروني. فيما يُنتظر الإعلان عن نتائج المبادرة خلال شهر ديسمبر من العام الجاري.