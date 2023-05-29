مكتبة محمد بن راشد تستعرض المكتبات التخصصية التسع في «أبوظبي للكتاب»

استقبل جناح مكتبة محمد بن راشد في معرض أبوظبي الدولي للكتاب نخبة من كبار الشخصيات والمسؤولين ووفوداً من دول عدة على هامش زياراتهم لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وقدم فريق مكتبة محمد بن راشد، نبذة للزوار عن المكتبات التخصصية التسع، وقاعات الاجتماعات والمسرح الداخلي والمسرح الروماني وحديقة اللغات ومعرض الذخائر، بالإضافة إلى تعريفهم ببرنامج الفعاليات على مدار العام وتنوعه ليشمل العديد من الفئات وأصحاب الهمم وكبار المواطنين.

وأهدت مجموعة من دور النشر والكتَّاب والمؤلفين والوفود الرسمية من داخل الدولة وخارجها، عدداً من الكتب التي تركز على الأدب والعلوم الاجتماعية والعناوين الثقافية والترجمات، بالإضافة إلى العديد من المجالات والتخصصات الأخرى، لتنضم إلى سلسلة مميزة ومتفردة من الكنوز المعرفية بأكثر من 70 لغة حول العالم.

جدير بالذكر أن مشاركة مكتبة محمد بن راشد في معرض أبوظبي الدولي للكتاب تمثلت في عرض 19 قطعة نادرة من مقتنيات معرض الذخائر والمجموعات الخاصة، التي تتنوع بين الكتب والأطالس والمخطوطات النادرة والقديمة، ويعود بعضها إلى القرن الثالث عشر.

ومنذ اللحظات الأولى لافتتاح معرض أبوظبي الدولي للكتاب، توافد العديد من الزوار من مختلف الأعمار والجنسيات وشرائح المجتمع، بالإضافة إلى عددٍ من كبار الشخصيات والمسؤولين والوفود الرسمية من عدة دول والطلاب، للاطلاع على المقتنيات النادرة التي تعرضها، بالإضافة إلى تلقي العديد من إهداءات الكتب.

وقال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، إن الإقبال الكبير لزيارة جناح مكتبة محمد بن راشد يعكس بوضوح رغبة الجمهور في استكشاف عالم المعرفة والثقافة، ويبرهن على الاهتمام المتزايد بالقراءة والمطالعة في المجتمع الإماراتي.

كما يؤكد أن الكتاب لا يزال يحتل مكانة مهمة في حياة الأفراد وتعريف الأجيال الجديدة بالفرق بين الكتب القديمة والمخطوطات وغيرها، مضيفاً أن «المشاركة في هذا المحفل الثقافي ساهمت في أن نكون أقرب للجمهور والمهتمين بمحتوى مكتبتنا، والتعرف أكثر إلى دور النشر والكتَّاب والمبدعين في الدولة وخارجها».