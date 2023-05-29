«دار سعاد الصباح» تختتم مشاركتها في «أبوظبي الدولي للكتاب»

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

اختتمت دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع مشاركتها في أبوظبي الدولي للكتاب 2023، حيث استعرضت الدار أكثر من 150 عنواناً متنوعاً مابين كتب في التاريخ والفلسفة والشعر والرواية.وأكدت ممثلة الدار الإعلامية سمر أبوشكر حرص الدار المستمر على المشاركة في دورات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وتقديم إصداراتها الجديدة لقرائها، حيث أصدرت مؤخراً د. سعاد الصباح كتابها «أنا وأنت والليل»، وعرضت الدار في جناحها مختلف مؤلفات الدكتورة سعاد الصباح، إضافة إلى الإصدارات الأخرى التي تغطي طيفاً واسعاً من الموضوعات، وأثنت أبوشكر على الدور الثقافي والتنويري لدولة الإمارات، ودعمها لنشر الثقافة والمعرفة، كما أشادت بالتنظيم الرائع لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب.