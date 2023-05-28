«تريندز» يختتم مشاركته الفاعلة ويحصد جائزة الاستدامة



هزاع أبوالريش (أبوظبي)

في إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازاته، وتثميناً لدوره البحثي وأنشطته وفعالياته، فاز مركز تريندز للبحوث والاستشارات بجائزة «الاستدامة» التي أطلقها معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023، وتتصل بتجارب العارضين المشاركين في المعرض حول الاستدامة التي شكلت الفكرة المحورية لدورة هذا العام. وقد كرم الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، المركز في حفل أقيم صباح الأحد في قاعة أيا صوفيا بمركز أبوظبي للمعارض، بحضور عدد من المسؤولين والكتاب والباحثين والجمهور.

وأعرب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لتريندز، عن سعادته بفوز المركز بجائزة الاستدامة، مؤكداً أن هذا جاء ثمرة للجهود المخلصة لباحثي ومنتسبي مركز تريندز للبحوث والاستشارات في مجال دراسات وبحوث الاستدامة، وكل ما يتصل بها من موضوعات وأنشطة، وقال: إن مثل هذا الفوز يزيدنا إصراراً على مزيد من العمل البحثي من أجل استدامة دائمة وتطوير وتجديد وعمل مستمر يحقق الريادة والفائدة للإنسان والعالم.

جهود متواصلة

وكان مركز تريندز قد شارك في الجائزة بملف شامل تضمن جهوده في مجال الاستدامة، وبما يخدم أهداف الجائزة، أوضح فيه أن تريندز للبحوث والاستشارات يولي منذ تأسيسه أهمية كبيرة للبيئة وقضايا الاستدامة. وأوضح الملف أنه من بين 13 برنامجاً ينشط فيها المركز بشكل بارز، هناك برنامجان متخصصان في هذا المجال، هما: برنامج البيئة والتنمية المستدامة، وبرنامج الطاقة والموارد الطبيعية.

وبيّن الملف أن تريندز انطلق في تعامله مع هذين البرنامجين من رؤية الدولة في الاستدامة والعمل المناخي، كما واكب بشكل حثيث جهود الاستدامة، مبدياً حرصه على أن تخدم أنشطته المتعددة ومنتجاته المختلفة، هذه الرؤية، وأهداف الاستدامة في الدولة.

وأشار ملف تريندز حول الاستدامة إلى أنه منذ الإعلان عن فوز دولة الإمارات باستضافة مؤتمر الأطراف «كوب 28» كثّف المركز من أنشطته وإنتاجه العلمي في هذا المجال، حيث نظّم المركز عدداً من المؤتمرات والمنتديات مع شركاء محليين ودوليين، كان من بينها وربما هو أبرزها المؤتمر الذي نظمه بالشراكة مع المجلس الأطلسي في العاصمة واشنطن في سبتمبر 2022 بعنوان «الأمن المستدام للشرق الأوسط.. تغير المناخ والتحديات والآفاق»، الذي شاركت فيه نخبة من أبرز المتخصصين في هذا المجال من مختلف دول العالم، وقد حظي الحدث بتغطية واهتمام كبيرين داخل الولايات المتحدة وخارجها، خصوصاً أنه خرج بتوصيات لقيت صدًى لدى صناع القرار والجهات المعنية بهذا الشأن.

دراسات مهمة

وأجرى المركز عدداً وافراً من الدراسات المهمة التي غطت العديد من المجالات التي تخدم الاستدامة، بينما حظيت هذه القضية الحيوية بنصيب كبير في مقالات الرأي والتحليلات التي نشرها خبراء المركز ومختصوه وباحثوه ومساعدو باحثيه في الصحف والمجلات المحلية والدولية. وكذلك مشاركاتهم في المؤتمرات التي نظمتها جهات داخلية وخارجية، هذا فضلاً عن التقارير اليومية المنتظمة التي ترصد التفاعلات المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بـ«كوب 28» وجهود الدولة في مجال الاستدامة والعمل المناخي، التي تخدم الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في الدولة.

وأعرب تريندز في ملفه عن فخره بإيلائه الشباب اهتماماً خاصاً، وعمله على تأهيلهم وتمكينهم في المجالات البحثية المختلفة، ومن بينها البيئة والاستدامة، لافتاً النظر إلى أن حرصه على حضورهم القوي، سواء في البحث أو الكتابة أو المنتديات أو الإعلام، خير شاهد على ما يبذله مركز تريندز لتمكين الجيل الجديد، الذي يقع على عاتقه عبءٌ كبيرٌ في تحقيق أهداف الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

زيارات مسؤولين.. وحفل ختامي

احتفى مركز تريندز للبحوث والاستشارات باليوم الختامي للمعرض بحضور الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الجهة المشرفة على تنظيم المعرض، ونظم احتفالاً تقدم فيه الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، بالشكر لجهود القائمين على المعرض، وكذلك فريق تريندز المشارك على ما بذلوه من جهود أثمرت العديد من الفعاليات والأنشطة المتميزة.

وقد حظي جناح المركز بزيارة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، يرافقه الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، حيث تفقد جناح «تريندز»، وأشاد بدور المركز، باعتباره منصة معرفية تعزز الوعي الثقافي. كما زار الجناح الشيخ عبدالعزيز بن علي بن راشد النعيمي، المستشار البيئي لحكومة عجمان، واطلع على أنشطة المركز المتعلقة بالمناخ والاستدامة. كما تفقد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف «كوب 28»، جناح «تريندز»، بالتزامن مع جلسة نقاشية للمركز بعنوان «كوب 28.. كيف يسهم الشباب في حماية المناخ؟».. وتدشين أعضاء مجلس شباب تريندز لكتاب اتجاهات مستقبلية، وأشاد بجهود تريندز ومشاركاته وإسهاماته البحثية ومواكبته لقمة «كوب 28»، كما أشاد بدور تريندز في تمكين الشباب، وقدم لهم عدداً من التوصيات بشأن قمة المناخ.

وزار جناح المركز أيضاً سعيد علي الفزاري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، يرافقه عامر الكندي، مفاوض مكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي.

ومن جانب آخر، وفي إطار سعي تريندز لتعزيز شراكاته البحثية، قام وفد من «تريندز» برئاسة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي، بزيارة لعدد من الأجنحة، وهي جناح تركيا، ضيف شرف معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023، والجناح الألماني، والياباني، إضافة إلى أجنحة كل من: مملكة البحرين، ودولة قطر، ومركز أبوظبي للغة العربية، وابن خلدون شخصية المعرض لهذا العام، وجناح وزارة التربية والتعليم، ونادي تراث الإمارات، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتم خلال كل هذه الزيارات بحث التعاون المشترك وسبل تعزيز التبادل البحثي والمعرفي وإقامة شراكات.