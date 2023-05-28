صالون الملتقى الأدبي يناقش رواية «نهاية الصحراء»

فاطمة عطفة (أبوظبي)

بالتعاون مع جائزة الشيخ زايد للكتاب وصالون الملتقى الأدبي، أقيمت في معرض أبوظبي الدولي للكتاب جلسة حوار حول رواية «نهاية الصحراء» للكاتب سعيد خطيبي، الفائز في فرع المؤلف الشاب 2023، وأدارت جلسة الحوار مع الكاتب مؤسسة ورئيسة صالون الملتقى الأدبي أسماء صديق المطوع، مستهلة حديثها بشكر القائمين على جائزة الشيخ زايد للكتاب، الذين يسلطون الضوء كل عام على الروائع، ويكرمون المبدعين. وتابعت المطوع تعريفها بالرواية قائلة: إن رواية «نهاية الصحراء» تمثل جنساً أدبياً هو الأدب البوليسي التاريخي، وهو جنس نادر في الأدب المعاصر، وهي تخاطب جيل الشباب.

وتحدث الكاتب قائلاً: أنا أذهب إلى التاريخ، أكتب وأترك فواصل مفتوحة للقارئ يكمل رؤيته للعمل. وأورد الخطيبي في حديثه مقطعاً من الرواية، يقول: في بداية الرواية ماتت فتاة، وبقي الناس يتبادلون الحديث والسؤال من قتلها لمدة أربعين يوماً!

وأشار الكاتب خطيبي إلى أهمية الأمثال والأقوال الشعبية والنكات أيضاً، موضحاً أنه لابد من أن تمتاز كتابة الرواية بمنطق الإقناع، مضيفاً: بدأت الرواية ولم أعرف من قتل الضحية، لكن جميعهم قتلوها. وقال: أنا أحمل قلق الكاتب وهواجسه لكني أوازي في الكتابة حتى أصنع أدباً موازياً، أحمل قلقاً وهذا من حقي، وخاصة أنه يساعدني على الإبحار بالأفكار.