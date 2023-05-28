«نادي تراث الإمارات».. يختتم مشاركته في «أبوظبي للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم نادي تراث الإمارات، أمس، مشاركته في فعاليات الدورة الـ32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، التي نظمها مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، خلال الفترة من 22 - 28 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وحقق جناح النادي حضوراً متميزاً في المعرض بعدد من العناوين المتميزة في التراث والتاريخ والشعر الشعبي، فضلاً عن الإصدارات الموسوعية والكتب المحققة، ومجلدات مجلة «تراث» التي يصدرها النادي منذ 1998، والبرنامج الثقافي الذي قدمت فيه محاضرات يومية لنخبة من المفكرين والباحثين والأكاديميين، وأمسيات شعرية وموسيقية تراثية، وحفلات توقيع الكتب، والمسابقات التراثية للأطفال.

كما ضم الجناح قسماً للحرف اليدوية رسخ الطابع التراثي لمشاركة النادي، بورشه الحية التي عرّفت الزوار بحرف التلي والغزل وسف الخوص، وغيرها من الحرف الاقتصادية التي سادت في مجتمع الإمارات قديماً، فيما شكل ركن الرسم والتلوين للأطفال مركز جذب للأطفال، الذين تفاعلوا مع ما قدمه الركن من معارف عبر تلوين عناصر من بيئة الإمارات البحرية والبيئية.

نظرة فلسفية

وضمن البرنامج الثقافي، نظم النادي «الخميس» محاضرة بعنوان «التراث.. نظرة فلسفية»، تحدث فيها الدكتور مشهد العلاف، والإعلامي خالد بن ققه، حيث أوضح العلاف في حديثه أن كثيراً من الكتابات التي تنشر عن التراث تقع في فخ التعميم، لأن المنشور أقل من 10 في المائة من التراث العربي الإسلامي. فيما نوه خالد بن ققه إلى أن هناك إشكالية تتعلق بتوظيف التراث حسب مصلحة كل جهة وتأويله لدعم مصالح فئات على حساب أخرى.

واستضاف جناح النادي الأديب والروائي الفرنسي جيلبير سينويه في محاضرة تحدث فيها عن سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في روايته «الصقر»، حيث بيّن أنها أسهمت في التعريف بإنجازات الشيخ زايد عند صدورها بالفرنسية، وفي إعطاء صورة مغايرة عن دولة الإمارات لدى القارئ الفرنسي وصححت الكثير من المفاهيم.

كما نظم النادي محاضرة بعنوان «تاريخ الإمارات وأبوظبي منذ العصور القديمة حتى الآن»، قدمها الدكتور حسن صالح محمد، الباحث في تاريخ الإمارات، وأدارتها فاطمة المزروعي، رئيس قسم الأرشيفات في الأرشيف الوطني والمكتبة الوطنية، وتناول فيها المتحدث تاريخ جزيرة أبوظبي منذ أقدم العصور، كما سلط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لموقع الجزيرة.

ونظم النادي «الجمعة» جلسة موسيقية بعنوان «أوتار تراثية معاصرة»، أحياها الموسيقار الدكتور مصطفى سعيد.

حماية التراث

وفي محاضرة بعنوان «الاستدامة في التراث العمراني والمتاحف»، تحدث المهندس رشاد بوخش، رئيس جمعية التراث العمراني، والمهندس أحمد محمود آل حرم، نائب رئيس الجمعية، وقال بوخش إن الاستدامة في العمارة ترتكز على التعلم من فلسفة للعمارة القديمة، التي أنتجت بيوتاً مستدامة في عمارتها المتسقة مع البيئة وحاجات السكان. فيما أكد أحمد محمود أن الاستدامة جزء من مهمة المتحف بالإسهام الثقافي والاقتصادي والبيئي في الدفع بالاستدامة في جميع أوجه حياة المجتمع.

ونظم النادي محاضرة بعنوان «حماية التراث الإماراتي.. جهود رائدة وآفاق واعدة»، تحدث فيها الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، الذي تناول التحديات التي تواجه المجال التراثي والمشاريع والمؤسسات العاملة فيه، منوهاً إلى الحاجة لمعرفة مواطن الضعف في العمل التراثي لتقويتها، مشدداً على ضرورة التدقيق في مصادر التراث وفق المعايير العلمية، وتمحيص المنشور حالياً من التراث، داعياً إلى فتح مراكز ومختبرات أكاديمية للتراث في المؤسسات الأكاديمية والبحثية.

وفي محاضرة «الصحراء.. قيمة معرفية»، تحدث الدكتور محمد عيسى الحوراني، مدير برنامجي اللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية بجامعة العين، الذي أورد عدداً من الشواهد الدالة على عراقة الثقافة والقيم العربية والأثر المستمر للصحراء فيها.

ونظم النادي جلسة شعر إماراتية مصرية شارك فيها الشاعر محمد شحاتة العمدة، والشاعرة ميرة القاسم، والفنان حسن زكي، وحضر الجلسة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وعدد من الأدباء والكتاب والمثقفين والإعلاميين، كما نظم النادي أمسية شعرية شاركت فيها الشاعرة نجاة الظاهري، والشاعرة شيخة المطيري.

ملامح وعلامات

في يوم السبت الماضي نظم محاضرة بعنوان «قراءة في مخطوطة رحلة مطراقي زاده»، تحدث فيها الباحث الدكتور محمد الفاتح زغل، الذي قدم تحليلاً لتطور فن الرحلة من خلال نص رحلة نصوح أفندي السلاحي الشهير بمطراقي زاده 1534-1535.

فيما تحدث في محاضرة «ملامح وعلامات من الرحلة العربية إلى إسطنبول»، الشاعر والكاتب نوري الجراح، الذي تناول بالتحليل الرحلات إلى الآستانة في القرن السادس عشر الميلادي، وذكر الجراح أن أسباب الرحلات تنوعت بين الحج والشكوى من الولاة والسفارات الدبلوماسية وغيرها.

ونظم جناح النادي حفل توقيع لكتاب «المرأة الإماراتية.. مسيرة إلهام وأصالة وتميز» للكاتبة هوية العبد خزام العامري، حيث قدم محمد سالم العامري «ابن المؤلفة» لمحات عن محتوى الكتاب الذي يؤرخ للمرأة الإماراتية ودورها في النهضة الاجتماعية في الإمارات. ونظم النادي أمس «الأحد» محاضرة بعنوان «فكر ابن سينا بين الأصالة والتأصيل» تحدث فيها الدكتور عبدالمنعم همت الأكاديمي والباحث، ومحاضرة «فلسفة التاريخ بين ابن خلدون وأرنولد توينبي وفرانسيس فوكاياما: دراسة مقارنة» قدمتها الدكتورة عائشة البيرق عضو المجلس الوطني الاتحادي، ومناقشة وحفل توقيع لكتاب «سرديات من التراث الشفاهي الإماراتي» للكاتب والصحافي الفاضل أبوعاقلة.