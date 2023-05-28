«العويس» تطلق كتابين جديدين من سلسلة «أعلام من الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته 2023، بندوة ثقافية وحفلي توقيع كتابين جديدين صادرين عن المؤسسة.

فقد أقيمت مساء يوم السبت 27 مايو جلسة حوارية مع الروائية د. ميرال الطحاوي حول روايتها «أيام الشمس المشرقة»، بالتعاون مع نادي الكِتاب وبمشاركة الدكتورة فاطمة البودي، وأدارتها الإعلامية نوار أبو غازي، حيث تحدثت الطحاوي عن ظروف كتابة الرواية التي وصلت للقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية 2023، مشيرة إلى أنها تتناول صعوبات حياة المهاجرين واللاجئين في البلدان الجديدة التي ذهبوا إليها، والتي ظنّوها فضاءً لتحقُّق أحلامهم، ليفاجأوا بأنها مقبرةٌ لهذه الأحلام، حيث يتمُّ استغلالهم في أعمالٍ شاقة بسبب وضعهم غير الشرعي.

وتحدثت الدكتورة فاطمة البودي، مديرة دار العين للنشر، عن ظروف نشر الرواية والتسمية، والحوارات التي تمت مع الكاتبة لتظهر الرواية بهذا الشكل.

وحضر الجلسة الحوارية عدد من الشخصيات الثقافية بينهم روائيون وشعراء ومثقفون، وغيرهم من أصدقاء المؤسسة ومنتسبي نادي الكتاب، الذين شاركوا بحيوية في الحوار الخاص بالرواية وبالشخصيات المركزية والفضاء الجغرافي الذي تتحرك فيه.

وقد كرم إبراهيم الهاشمي الكاتبة ميرال الطحاوي بشهادة تقدير، كما قدم ياسر دحي شهادة مماثلة لفاطمة البودي، وتم تبادل شهادة التقدير بين مؤسسة العويس ونادي الكتاب.

وتواصلت فعاليات مؤسسة العويس بحفل توقيع كتاب «ثاني السويدي.. ريق الشعر لا يجف في بحر المعيريض». وكذلك بيّن الدكتور هيثم يحيى الخواجة ظروف تأليف كتاب «ترتيل الصدى.. تجربة الشاعر أحمد عيسى العسم»، ووقع بدوره عشرات النسخ للحاضرين.

يذكر أن الكتابين صدرا عن سلسلة أعلام من الإمارات التي تصدر تباعاً عن مؤسسة العويس الثقافية وترصد حياة الشخصيات الثقافية التي أثرت وأغنت الحياة الثقافية الإماراتية.