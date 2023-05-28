وقعت «الأرنب الضائع» وأهدتها إلى «الاتحاد».. ألفي أصغر مؤلفة في «أبوظبي للكتاب»

أبوظبي (سعد عبد الراضي)

أربع سنوات هي عمر الطفلة الإماراتية ألفي المرزوقي التي خطفت الأضواء، وهي توقع بثقة أولى قصصها «الأرنب الضائع» في ركن التواقيع بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023، وحرصت المبدعة الصغيرة على إهداء نسخة من قصتها إلى صحيفة الاتحاد، وقامت بتوقيعها في جناح الاتحاد بالمعرض. ألفي نموذج لجيل الخمسين القادمة من عمر الإمارات، فسنوات عمرها التي تعد على أصابع اليد الواحدة لم تمنعها من التحدث بطلاقة بالعربية والإنجليزية عن قصتها، ولم تحل دون تواصلها مع الزوار بذكاء وود وترحاب وبشاشة تستمدها من طيبة الأرض التي تترعرع عليها.