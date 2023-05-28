شيخة نجمة «الصين بعيون إماراتية»

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

تنافس طلبة الإمارات في مسابقة للإلقاء باللغة الصينية، عنوانها «الصين بعيون إماراتية»، نظمتها للعام الثاني على التوالي مجموعة بيت الحكمة للثقافة، بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية، ضمن فعاليات معرض أبوظبي للكتاب، وشهدت منصة «أتعلم» أداء قوياً من المشاركين في المسابقة التي تهدف لتشجيع طلبة الإمارات على التحدث بالصينية. وشارك في المسابقة ثلاثون طالباً، وفازت بالمركز الأول الطالبة الإماراتية شيخة محمد، عن أدائها لأغنية «أحب أبي وأمي» باللغة الصينية. وأشاد الدكتور أحمد السعيد، منظم المسابقة، بالدعم الكبير الذي قدمه المعرض لإنجاح المسابقة، ما يعكس أهميتها كداعم للقوى الناعمة والدبلوماسية الثقافية.