إصدارات جديدة لأكاديمية الشعر في «أبوظبي للكتاب»

شهدت منصة الإصدارات في جناح أكاديمية الشعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، ضمن معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023، حفلات توقيع لسبعة إصدارات جديدة حملت عناوين مميزة.

وتضمن حفلات التوقيع كتاب قضايا جمالية في الشعر العربي القديم، وكتاب جماليات الإغراب في الشعر الأندلسي للدكتور ياسين حزكر، ومعجم الرمسة الإماراتية باللغة الروسية لحنان الفردان وعبدالله الكعبي، وديوان عتيق خلفان الكعبي، وديوان «مورد لإحدى ظباء مكة‬» للشاعرة زينب جبار، وكتاب «العربية ورسالتها الحضارية» للدكتور الحبيب النصراوي، وديوان «بأي جرح ألمسك» للشاعرة إباء الخطيب.

وقال الدكتور ياسين حزكر، على هامش حفل توقيع كتاب قضايا جمالية في الشعر العربي القديم، وكتاب جماليات الإغراب في الشعر الأندلسي، إن الإصدارين يتنقلان بين حقبتين كبيرتين وهما الأدب الأندلسي من جهة، والأدب القديم من جهة ثانية، وترصد الإصدارات جماليات الإعراب ومفهوم الجمال في الشعر القديم والتراث والأدب والعادات والتقاليد والقيم، وكل ما يميز الثقافة العربية الإسلامية.

تشجيع الشعراء

من جانبهما، أعرب عبدالله الكعبي وحنان الفردان، عن سعادتهما بإطلاق معجم الرمسة الإماراتية باللغة الروسية، وذلك ضمن سلسلة لغات تم إصدارها خلال السنوات الماضية من خلال أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

وأوضحت حنان الفردان أن هناك أعداداً كبيرة من الجالية الروسية مهتمة بتعلم الرمسة الإماراتية، ما دفعنا إلى إصدار معجم الرمسة الإماراتية باللغة الروسية، وأضافت أن العمل جارٍ على إصدار المعجم بلغات عدة مثل اللغة الفرنسية والمالايالامية والأردو، وغيرها من اللغات العالمية.

وأشار الشاعر عتيق خلفان الكعبي، خلال حفل توقيع «ديوان عتيق خلفان الكعبي»، إلى أن أكاديمية الشعر تدعم وتشجع الشعراء والكتاب على تجسيد ما لديهم في كتب ودواوين وإصدارها ونشرها والترويج لها في المحافل المحلية والدولية، موضحاً أن ديوانه يتضمن مجموعة قصائد متنوعة عن الحياة والطبيعة والإنسان، وشتى مجالات الحياة.

وقالت الشاعرة زينب جبار إن ديوان «مورد لإحدى ظباء مكة‬» يتضمن مجموعة في القصائد الغزلية في أغلبه، وهو عصارة الجهد الأول الذي جاء في مجموعتها الشعرية الأولى، وكانت أبرز قصيدة فيها هي القصيدة التي تحمل عنوان الديوان. وأشارت إلى أن أكاديمية الشعر كانت سبباً لظهورها على الساحة الشعرية وطباعة مجموعتها الشعرية، وأيضاً الظهور الإعلامي القوي من خلال مشاركتها في البرنامج الشعري الفصيح الأول والأضخم من نوعه «برنامج أمير الشعراء»، لتنطلق في علم الشعر الفصيح وتروي للعالم حكايات من خلال قصائدها.

قراءة معجمية

وأكد الدكتور الحبيب النصراوي أن كتاب «العربية ورسالتها الحضارية» هو قراءة معجمية لشهادات من قواميس فرنسية عن اللغة العربية، ويثبت الكتاب المستمد جزء كبير منه من كتاب فرنسي اسمه «أجدادنا العرب»، أن جزءاً كبيراً من اللغة الفرنسية هو من اللغة العربية.

وأضاف الدكتور النصراوي أن الكتاب يستعرض مئات الألفاظ في مختلف المجالات العلمية والرياضيات والفلك والكيمياء والفيزياء والموسيقى والمجالات العسكرية والاقتصادية والبحرية، وغير ذلك، ويكشف مدى انصهار العربية في اللغة الفرنسية.