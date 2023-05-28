أمسيات «أكاديمية الشعر» تستقطب زوار «أبوظبي للكتاب»

استقطبت أمسيات في فنون التغرودة والردح والمنكوس نظمتها أكاديمية الشعر بلجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، زوار معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023، من الشعراء والكتاب والأدباء والمهتمين بالفنون الشعبية الإماراتية.

وشارك في تقديم أمسية التغرودة، الباحث والمؤرخ الدكتور راشد أحمد المزروعي، وأدى مقاطع من فن التغرودة الشاعر سالم بن كدح الراشدي، فيما شارك في تقديم أمسية الردح والأداء كل من محمد بن حميد وسالم بن كدح، وجاءت أمسية فن المنكوس بأداء الشاعر محمد بن حسين الراشدي، وتقديم الشاعر محمد بن مشيط المري، عضو لجنة تحكيم برنامج المنكوس.

وقدمت أمسية فن التغرودة الكثير من المعلومات والبيانات التراثية المرتبطة بدراسات وبحوث من التراث الشعبي الإماراتي، وتطرقت إلى أبرز الشعراء ومؤدي هذا الفن الذين تميزوا به في مسيرتهم.

وأكد الدكتور راشد المزروعي أن التغرودة هي شعر بدوي تراثي وفلكلور شعبي أصيل، انتشر في دولة الإمارات وبعض المناطق في سلطنة عُمان، مشيراً إلى أن كلمات فن التغرودة تكون عادة مباشرة وبسيطة، لا تتضمن صوراً أو مؤثرات بلاغية.

وأوضح أن فن التغرودة عادة ما يرتبط بركوب الإبل وسباقات الهجن ومزاينات الإبل والمهرجانات التراثية والوطنية، بينما تُدمج بعض أشكال التغرودة ضمن بعض عروض الأداء التقليدية في الفن الشعبي الإماراتي، ويمتاز هذا النوع من الشعر بأنه مباشر ولا يستخدم صوراً مجازية معقدة. وعلى صعيد آخر، تناولت أمسية فن الردح أهم الخصائص الفنية التي تميزه، وجذور هذا النوع من الفنون في الموروث الشعبي الإماراتي.

وقدمت أمسية فن المنكوس لوحات مميزة من هذا الفن الشعبي الإماراتي والخليجي من أداء الشاعر محمد بن حسين الراشدي، وتقديم الشاعر محمد بن مشيط المري، عضو لجنة تحكيم برنامج المنكوس، والذين أشارا إلى أن لحن المنكوس هو أحد ألحان الشعر النبطي.

وذكر الشاعر محمد بن مشيط المري، أن المنكوس جزء لا يتجزأ من الموروث الخليجي العريق، ونظراً لأهميته البالغة أطلقت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي برنامج المنكوس الذي يعتبر الأول من نوعه في العالم العربي، إذ احتفى هذا العام بنجاح الموسم الثالث، وسط مشاركة خليجية واسعة.