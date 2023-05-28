الإثنين 29 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

عبدالملك بن كايد يشيد بالدراسات التاريخية لشباب الإمارات

عبدالملك بن كايد يتسلم نسخة من الكتاب (من المصدر)
29 مايو 2023 01:24

رأس الخيمة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شبكة زايد للمحميات الطبيعية في أبوظبي.. بيئة نموذجية لحماية التنوع واستدامة التراث الطبيعي
وزارة الخارجية تطلق «مجلس الدبلوماسيين المتقاعدين»

أشاد معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالمجهود العلمي المميز للباحث والمستكشف الإماراتي محمد علي عبدالله بن عليوة الشحي، في إصداره كتاباً بحثياً، تحت عنوان «صفحات صخرية من التاريخ القديم بمرتفعات رؤوس الجبال في الخليج العربي».
وأشاد معاليه بجهود الباحثين والكتاب من شباب وفتيات الوطن في الاهتمام بتاريخ الوطن، وتاريخ الآباء والأجداد، وتوثيق بحوثهم ومشاهداتهم وقراءاتهم، معرباً عن تهانيه لهم بمناسبة يوم الكاتب الإماراتي الذي يوافق السادس والعشرين من مايو من كل عام. جاء ذلك خلال تلقيه صباح أمس من المؤلف نسخة من الكتاب، واطلع معاليه على جهود المؤلف في إعداده.
والإصدار يوثق رحلات جبلية استكشافية قام بها المؤلف من أجل توثيق مواقع الرسوم والنقوش الصخرية الأثرية عبر المعلومة العلمية والصورة والبحث والاستكشاف.

عبدالملك بن كايد
الإمارات
شباب الإمارات
رأس الخيمة
آخر الأخبار
المصنفون الأوائل يتعثرون في «دولية دبي للشطرنج»
الرياضي
المصنفون الأوائل يتعثرون في «دولية دبي للشطرنج»
اليوم 12:00
أربع فترات زمنية لتأدية امتحانات نهاية الفصل الثالث
الإمارات
أربع فترات زمنية لتأدية امتحانات نهاية الفصل الثالث
اليوم 11:36
«فتى بوندي المدلل» باقٍ في باريس!
الرياضي
«فتى بوندي المدلل» باقٍ في باريس!
اليوم 11:30
قتلى في انقلاب قارب سياحي بإيطاليا
عربي ودولي
قتلى في انقلاب قارب سياحي بإيطاليا
اليوم 11:27
شبكة زايد للمحميات الطبيعية في أبوظبي.. بيئة نموذجية لحماية التنوع واستدامة التراث الطبيعي
الإمارات
شبكة زايد للمحميات الطبيعية في أبوظبي.. بيئة نموذجية لحماية التنوع واستدامة التراث الطبيعي
اليوم 11:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©