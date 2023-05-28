عبدالملك بن كايد يشيد بالدراسات التاريخية لشباب الإمارات

رأس الخيمة (الاتحاد)

أشاد معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالمجهود العلمي المميز للباحث والمستكشف الإماراتي محمد علي عبدالله بن عليوة الشحي، في إصداره كتاباً بحثياً، تحت عنوان «صفحات صخرية من التاريخ القديم بمرتفعات رؤوس الجبال في الخليج العربي».

وأشاد معاليه بجهود الباحثين والكتاب من شباب وفتيات الوطن في الاهتمام بتاريخ الوطن، وتاريخ الآباء والأجداد، وتوثيق بحوثهم ومشاهداتهم وقراءاتهم، معرباً عن تهانيه لهم بمناسبة يوم الكاتب الإماراتي الذي يوافق السادس والعشرين من مايو من كل عام. جاء ذلك خلال تلقيه صباح أمس من المؤلف نسخة من الكتاب، واطلع معاليه على جهود المؤلف في إعداده.

والإصدار يوثق رحلات جبلية استكشافية قام بها المؤلف من أجل توثيق مواقع الرسوم والنقوش الصخرية الأثرية عبر المعلومة العلمية والصورة والبحث والاستكشاف.