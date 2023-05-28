مشروع «كلمة» يصدر كتاباً عن عائلة «كارتييه»

أبوظبي (وام)

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وبالتزامن مع انعقاد معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ32، الترجمة العربية لكتاب «عائلة كارتييه»، القصة غير المروية لإمبراطورية المجوهرات لـ«فرانشيسكا كارتييه بريكل»، ونقله إلى العربية عمر الأيوبي وطارق راشد.

ويقدّم الكتاب وصفاً مفصلاً لرحلة عائلة كارتييه منذ بداياتها المتواضعة عندما كانت شركة جواهر صغيرة تديرها العائلة في باريس إلى أن أصبحت واحدة من أكثر دور المجوهرات الفاخرة شهرة وأوسعها نفوذاً في العالم، وهو ليس مجرّد سرد لتاريخ العائلة وإنما رواية تقوم على بحوث واسعة عن صناعة المجوهرات في القرنين التاسع عشر والعشرين، وتسلّط الضوء على الأشخاص الذين صنعوا مجد كارتييه، ولاسيما الإخوة الثلاثة لويس الذي أدار فرع باريس، وبيير مؤسس ومدير فرع نيويورك، وجاك مدير فرع لندن. ويعرض الكتاب معلومات عن علاقات أفراد عائلة كارتييه القائمة فيما بينهم وعن تعاملهم مع عملائهم، بما في ذلك الملوك والمشاهير وأعضاء المجتمع الراقي.

وتتميّز فرانشيسكا كارتييه بريكل في كتابها هذا بأسلوب جذّاب، يخلو من التعقيد، وهو ما يجعل الكتاب ممتعاً لمحبّي المجوهرات، ولمحبي السرد من القرّاء العاديين.