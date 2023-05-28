حياة المرنيسي في عمل جديد

محمد نجيم (الرباط)

يستعيد المخرج المغربي محمد عبدالرحمن التازي، في شريطه الطويل، حياة المفكرة التنويرية وعالمة الاجتماع المغربية فاطمة المرنيسي التي رحلت سنة 2015 بعد حياة حافلة بالبحث في قضايا المرأة المغربية والعربية، وبعد مسيرة فكرية توجت بعدد كبير من المؤلفات القيمة.

وقد نجح المخرج عبدالرحمن التازي في تتبع الأعوام الأولى لفاطمة المرنيسي وهي تتلقى التعليم الأول في المدرسة القرآنية الموجودة في زقاق ضيق من أزقة فاس القديمة، حيث ولدت الراحلة وعاشت طفولتها وكان ذلك في السنوات الأولى من أربعينيات القرن الماضي، مروراً بمراحل كثيرة من حياة المفكرة وعالمة الاجتماع التي حاضرت في أرقى جامعات العالم.

كما يسرد الشريط حب الراحلة للفنون التشكيلية وعلاقتها ببعض رموز هذا الفن في المغرب ممن وصلت شهرتهم إلى العالم أمثال الشعيبية طلال وفريد بلكاهية. وخلال حديثه عن الفيلم، قال المخرج التازي إن في عمله «نظرة شخصية لما يقارب خمسة عقود من حياة الراحلة، منذ الطفولة والشباب وحصولها على الدكتوراه وعودتها من الولايات المتحدة الأميركية»، مضيفاً أن كتابة السيناريو تطلبت منه أكثر من سنة ونصف سنة.

وقامت الفنانة المغربية مريم الزعيمي بأداء دور الراحلة فاطمة المرنيسي، باحترافية، كما شارك في هذا الفيلم الذي سيقدم في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للسينما المغربية في طنجة خلال شهر سبتمبر، كل من الممثلين المغاربة، رشيد الوالي، نسرين الراضي، مالك أخميس، مليكة العمري.