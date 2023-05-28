«أبوظبي للكتاب».. نافذة معرفية تسهم في تعزيز العلاقات الثقافية بين الدول

شهد معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ32 إقبالا متزايداً من المسؤولين والدبلوماسيين الدوليين الذين وقفوا على ما يمثله المعرض من نافذة دولية معرفية تسهم في تعزيز أواصر العلاقات الثقافية بين الدول وملتقى فكري يعزز نشر المعرفة بما يخدم البشرية ويسهم في استدامة مجالات حياتها وتحقيق الأمن والسلم في عيشها المشترك.

زار المعرض عدد كبير من السفراء العرب والأجانب والمسؤولين الحكوميين للمشاركة في فعالياته المتنوعة.

وقام شون ميرفي القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة بالدولة بزيارة للمعرض اصطحبه خلالها سعادة الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية في جولة بين أركان وأروقة المعرض التي تعكس التنوع الثقافي والأجواء الفكرية النابضة بالحياة وتؤكد توظيف المعرفة والجهود الإنسانية في الحفاظ على الاستدامة أساساً ضرورياً لحياة آمنة.

وأبرزت الزيارة الدور المهم للعلاقات الدولية في دعم وتعزيز المعرفة والتفاهم بين الثقافات كما أكدت استمرار التبادل الثقافي والاحترام المتبادل بين دولة الإمارات والولايات المتحدة.

كما زارت المعرض وزيرة الثقافة التونسية معالي حياة قطاط القرمازي برفقة سفير تونس لدى الدولة معز بنميم ووقفت ملياً عند جناح ابن خلدون الذي يمثل فترات زمنية من حياة هذه الشخصية التاريخية الفريدة من نوعها والمولودة في تونس والتي كانت موضع مشاركة للوزيرة في الحديث عنها إذ مثلت معاليها الجمهورية التونسية كمتحدث رئيس ضمن ندوتين فكريتين هامتين عن ابن خلدون الشخصية المحورية للدورة الحالية من المعرض بما يتزامن مع المشروع الإماراتي التونسي الذي يتمثل في تهيئة بيت ابن خلدون الموجود في المدينة العتيقة بالعاصمة التونسية وهو البيت الذي ولد وترعرع فيه وكذلك مسجد القبة الذي تلقى فيه تعليمه الأولي.

ويعكس كل ذلك التعاون الرامي إلى إبراز الموروث الثقافي العربي والإسلامي ويمثل مبادرة تجسد النهج العالمي الرائد لدولة الإمارات في صون التراث العالمي بنوعيه المادي وغير المادي.

وزار المعرض سعادة الدكتور السيد أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى الدولة إذ تشارك السلطنة ممثلة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب بالمعرض وتعرض إصدارات لجهات ومؤسسات حكومية وخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في إطار العلاقات الثقافية القائمة بين البلدين الشقيقين والتي تتميز بعمقها ومتانتها.

وقام سعادة توجاي تونشير سفير الجمهورية التركية لدى الدولة بزيارة المعرض الذي يحتضن تركيا كضيف شرف لدورة هذا العام ما يعكس قوة العالقات الثقافية المتميزة بين البلدين ويخلق أوجه تعاون ثقافي وفرصاً عديدة لشراكات مثمرة بين دور النشر والتوزيع والقطاعات الثقافية والفنية في كلا البلدين.

كما زار المعرض وتجول بين أركانه وفعالياته عدد من السفراء المعتمدين لدى الدولة منهم السفير الباكستاني سعادة فيصل ترميزي والسفير الروماني سعادة بوغدان أوكتافيان باديكا والسيد شري أمارناث أشوكان نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في سفارة الهند ومحمد الري مسؤول الدبلوماسية الثقافية لدى السفارة الكندية في أبوظبي.