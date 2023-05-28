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ثقافة

شرطة أبوظبي تختتم مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب

شرطة أبوظبي تختتم مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب
28 مايو 2023 17:03

اختتمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مشاركتها في فعاليات الدورة الـ«32» لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023، والتي عقدت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 22 إلى 28 مايو الجاري.
وتمثلت المشاركة في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية التي شاركت بأوراق عمل لمنتسبي شرطة أبوظبي المتميزين.
وقدم مركز التدريب الافتراضي محاضرات وورش عمل حول أهمية القراءة، كما شارك قسم الموروث الشرطي التابع لإدارة المراسم والعلاقات العامة بمشروع «متحف شرطة المربعة الافتراضي» وصور تجسد تاريخ القلعة التاريخية.
وشاركت مديرية المرور والدوريات بالتوعية المرورية الرقمية وتجارب تفاعلية باستخدام الواقع المعزز في تعليم قواعد السلامة المرورية، إلى جانب مشاركة مديرية الشؤون القانونية بكتيبات حول القوانين الاتحادية وأهم إصداراتها بلغة «برايل»، وإدارة المعلومات الأمنية التي قامت بتعريف زوار المعرض بخدمة أمان لتعزيز الدور المجتمعي في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، كما شارك قسم النقاط المرورية في إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بتعريف الزوار ببرنامج تخفيض النقاط المرورية، وشاركت إدارة الشرطة المجتمعية متمثلة بمبادرة «كلنا شرطة» للتعريف بجهودها في غرس أهمية العمل التطوعي.
وأكد المقدم ناصر عبدالله الساعدي، رئيس لجنة الأدباء والقراءة، اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز ثقافة القراءة بين فئات المجتمع كممارسة مستدامة، ورفع مستويات الثقافة المجتمعية وتبني القراءة لما لها من دور حيوي في توسيع المعارف وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.
وأوضح أن اللجنة شاركت في المعرض بتعريف الزوار بمبادرة «بلمسة كلنا نقرأ»، والتي تتيح للقارئ الاستفادة من ملخصات مجموعة قيمة من الكتب في مجالات متنوعة بطريقة مبتكرة، عبر مشاهدة مقاطع فيديو قصيرة، من خلال مسح QR Code بالهاتف الذكي والمتوفر في شاشات العرض الموجودة في منصة القيادة.
وأكد حرص اللجنة على الاستمرار في إطلاق المبادرات التي تفيد المنتسبين وتسهم أيضاً في بناء مجتمع قارئ ومثقف، وترسيخ ثقافة القراءة التي تعد مفتاح المعرفة وجسر الوصول إلى مكنونها وتحقيق أعلى مراتب الابتكار في مختلف المجالات.

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