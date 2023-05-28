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«الإمارات للمكتبات» تنظم جلسة نقاشية

«الإمارات للمكتبات» تنظم جلسة نقاشية
28 مايو 2023 15:39

أقيمت في معرض أبوظبي الدولي للكتاب جلسة نقاشية من تنظيم جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، بعنوان «الجمعيات المهنية والتأهيل لمهن المستقبل.. جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات نموذجاً»، شارك فيها الدكتور عماد عبد العزيز جاب الله، حيث تحدث عن دور الجمعيات ذات النفع العام، والتي تدعم المهنيين في قطاع المكتبات والمعلومات، مستنداً إلى القوانين الرسمية التي تنظم عمل الجمعيات وتدعم منتسبيها.
وقدم المتحدث نموذجاً لهذه الجمعيات وهي «جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات»، مشيراً إلى دورها في تمكين العاملين في قطاع المكتبات والمعلومات، وكذلك دورها الاستشرافي من خلال وضع خطة طريق واضحة للعمل، ما ينعكس على الأدوار المستقبلية للجمعية.
وقد اختتمت الجلسة بمجموعة من مداخلات الجمهور.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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