«الإمارات للمكتبات» تنظم جلسة نقاشية

أقيمت في معرض أبوظبي الدولي للكتاب جلسة نقاشية من تنظيم جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، بعنوان «الجمعيات المهنية والتأهيل لمهن المستقبل.. جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات نموذجاً»، شارك فيها الدكتور عماد عبد العزيز جاب الله، حيث تحدث عن دور الجمعيات ذات النفع العام، والتي تدعم المهنيين في قطاع المكتبات والمعلومات، مستنداً إلى القوانين الرسمية التي تنظم عمل الجمعيات وتدعم منتسبيها.

وقدم المتحدث نموذجاً لهذه الجمعيات وهي «جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات»، مشيراً إلى دورها في تمكين العاملين في قطاع المكتبات والمعلومات، وكذلك دورها الاستشرافي من خلال وضع خطة طريق واضحة للعمل، ما ينعكس على الأدوار المستقبلية للجمعية.

وقد اختتمت الجلسة بمجموعة من مداخلات الجمهور.