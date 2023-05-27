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ثقافة

مشاركة نوعية لـ «الشارقة للتراث» في «أبوظبي للكتاب»

جانب من جناح المعهد (من المصدر)
28 مايو 2023 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

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معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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يشارك معهد الشارقة للتراث في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب بأكثر من 600 عنوان في شتى مجالات التراث الثقافي، تضم كتباً وموسوعات وسلاسل ومجلات ونشرات متنوعة المضامين. وقال الدكتور عبدالعزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث: «يندرج إصدار هذا الكم النوعي من الكتب والمنشورات ضمن رؤية المعهد الثقافية الشاملة والمتكاملة والرامية إلى رفد الساحة الثقافية بنتاجات علمية قيّمة تراعي المعايير العلمية والضوابط الأكاديمية المتعارف عليها في مجال النشر، والتي تتّسق مع مشروع الشارقة الثقافي وتتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، السامية والرامية إلى بناء جسور المعرفة عبر الكتاب، من خلال انتخاب عناوين شائقة ذات مضامين ثرية تسهم في بلورة الوعي الثقافي، وإثراء المكتبة الإماراتية والعربية بالجديد والمفيد في التراث الثقافي بشقيه المادي وغير المادي».
وأضاف: «يعمل المعهد على إثراء المشهد الثقافي والمكتبة الإماراتية والعربية بعناوين غنية ومتنوعة في مجالات الثقافة والفكر والتاريخ والإنتربولوجيا، وغيرها من المعارف في كل مناسبة». 
وأشار إلى أن المعهد خطا خطوات متسارعة في مجال النشر، أكدت مستوى عالياً في صناعة الكتاب ونشر المعرفة ضمن الرؤية المتكاملة التي يعمل المعهد على تحقيقها، لافتاً إلى أن هذه المشاركة تعتبر واحدة من المشاركات المهمة، التي تسهم في إطلاع الباحثين والكتاب والمتابعين على جهود المعهد في النشرِ بما يُحقّق الرؤية وينهض بالفكرة، ويعمل وفق المعايير العلمية المتعارف عليها في البحث والدراسة أكاديمياً.

معهد الشارقة للتراث
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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