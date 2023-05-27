الأرشيف والمكتبة الوطنية يرسخ الاستدامة المعرفية

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

أكد الأرشيف والمكتبة الوطنية في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023 أن الأرشيف الرقمي للخليج العربي يسهم في تحقيق الاستدامة المعرفية بتاريخ وتراث دولة الإمارات ومنطقة الخليج، وذلك يأتي في إطار حرص الأرشيف والمكتبة الوطنية على استدامة البحث العلمي في القضايا ذات الصلة بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها. واحتفاء بأيام معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخته الـ32، فقد أثرى الأرشيف والمكتبة الوطنية صفحاته على منصة جوجل للفنون والثقافة بعدد من إصداراته التي توثق جوانب من تاريخ دولة الإمارات وتراثها.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من أهمية مضامين الكتب التي يواصل الأرشيف والمكتبة الوطنية إصدارها ليوثق فيها تاريخ دولة الإمارات المجيد وتراثها العريق، مستفيداً من التقنيات الحديثة المتطورة في إتاحة الفرصة أمام العالم ليطّلِعَ على البُعد التاريخي المشرّف للدولة، ومُسهماً في ربط الماضي بالحاضر. ويتيح الأرشيف والمكتبة الوطنية الفرصة لزوار جناحه الذي يشارك فيه بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023 للوصول إلى هذه الصفحات عبر مسح رمز الاستجابة السريعة QRCODE.

..في نصف قرن

في محاضرة جلسة بعنوان: «الأرشيف في نصف قرن: رحلة في الاستدامة» تحدثت فاطمة سلطان المزروعي، رئيس قسم الأرشيفات التاريخية في الأرشيف والمكتبة الوطنية، عن الدور المهم الذي يقوم به الأرشيف والمكتبة الوطنية منذ تأسيسه عام 1968، مؤكدة أن رؤية المؤسس والباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حين وجّه بتأسيس مكتبة الوثائق والدراسات (الأرشيف والمكتبة الوطنية) كان يتطلع إلى استدامة المعرفة التاريخية والتراثية، وحين أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية البوابة الإلكترونية للأرشيف الرقمي للخليج العربي كانت الاستدامة في صميم أهدافه، إذ أراد أن تكون الوثائق التاريخية الأصلية المحفوظة في أرشيفاته متاحة للباحثين والأكاديميين والمهتمين بتاريخ وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعدّ الأرشيف الرقمي للخليج العربي مصدراً رئيسياً للوثائق الأصلية عن الخليج العربي، ويمكن الوصول إلى محتواه عبر الرابط: https://www.agda.ae

وتم إنشاؤه على شبكة الإنترنت لعرض مئات آلاف الوثائق التاريخية الأصلية، التي تحكي قصة التاريخ الموثق والمثير للاهتمام للخليج العربي، التي تشمل حقبة قرنين من الزمن، وتُوثَّق فيها الأحداث التاريخية، وتراجم الشخصيات، والمذكرات، والمخطوطات، والصور، والمراسلات الرسمية، والمعارض الافتراضية، وهو مصدر رقمي متاح للباحثين والأكاديميين والمتخصصين وعامة الناس بالمجان، وفيه مئات آلاف الوثائق والصور التاريخية والوسائط المتعددة.