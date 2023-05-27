«الإمارات للتطوير التربوي» تطلق 3 كتب جديدة

أبوظبي (وام)

أطلقت كلية الإمارات للتطوير التربوي، ثلاثة كتب جديدة على هامش مشاركتها في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023، وذلك بهدف إثراء المشهد البحثي في قطاع التعليم والنهوض بمنهجيات تعليم العلوم والقيادة التربوية. وتأتي هذه الكتب في إطار سعي كلية الإمارات للتطوير التربوي، لتلبية الحاجة للابتكار التعليمي القائم على البحث والتطوير، وصياغة أفضل الممارسات والسياسات، باعتبارها مركز بيانات متكامل للمعلمين، وبما يعكس حرصها على تشجيع التعلم مدى الحياة وتمكين أفضل المواهب ضمن هذه المهنة للمساهمة في بناء مستقبل دولة الإمارات عبر طلبتها.

ويحمل الكتاب الأول عنوان «قضايا المساواة بين الجنسين في مجال تعليم العلوم المتخصصة في دول الخليج»، ويركز على مجالات العلوم الأربعة الرئيسية وهي العلوم الطبيعية والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. أما الكتاب الثاني فيحمل عنوان «القيادة التربوية لمادة التربية الإسلامية فيما يتعلق بالإدارة والتنظيم: تحدي التوقعات من خلال الرؤى النقدية العالمية»، ويتناول الافتراضات الحالية حول التربية الإسلامية ويبحث في القضايا المتعلقة بالقيادة التربوية على أساس المبادئ الإسلامية لمواجهة التحديات في النظم والسياسات والممارسات التعليمية.

أما الكتاب الثالث فيأتي بعنوان «مناهج البحث المراعية للتنوع الثقافي للإدارة والقيادات التربوية»، ويقارب بين الأطر النظرية والمعرفية التي تساهم في تطوير المنهجيات الشاملة في العملية التربوية.

مصادر مرجعية

وقالت الدكتورة مي الطائي مديرة كلية الإمارات للتطوير التربوي: «تعتبر الكتب الجديدة التي تم إطلاقها خلال معرض أبوظبي الدولي للكتاب مصادر مرجعية قيمة لكافة الباحثين والعلماء والطلاب المهتمين بقطاع التعليم والعملية التربوية ونحن على ثقة بأن هذا النوع من المؤلفات، يساعد المضطلعين في القطاع التربوي وكذلك القائمين على الكلية على وضع أفضل السياسات والتوصيات القائمة على البحث والتحليل، ما يسهم في التغلب على التحديات وسد الثغرات في قطاع التعليم، إلى جانب تطوير مهارات التربويين عبر برامج أكاديمية مبتكرة ذات كفاءة توائم مستقبل التعليم في الدولة». وأوضحت أن الكلية تمتلك كافة الموارد والإمكانيات من أعضاء هيئة تدريس وباحثين مميزين ذوي خبرة ومهارات عالية، بالإضافة إلى بنية تحتية مهيئة، لقيادة تحول التعليم في الدولة، والمساهمة في إعداد أجيال المستقبل من خلال التميز الأكاديمي والتنمية المستدامة للكوادر التربوية، وتطوير البرامج الأكاديمية وأساليبها. وثمنت جهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين في تأليف هذه الكتب، بما يواكب الأهداف الاستراتيجية للكلية وخططها المستقبلية.