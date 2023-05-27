احتفاءٌ بالمعرفة عبر تطويع السرد القصصي

هزاع أبو الريش (أبوظبي)

من منطلق أن القصة هي الحكاية التي تسرد تاريخ البشرية، وسعياً لتسهيل سُبُل الحوار بين جهات النشر وصنّاع المحتوى وقادة الفكر وروّاد الأعمال على اختلاف منصّاتهم الإبداعية، ودعماً لفرص الإلهام والمعرفة والمتعة، انطلقت فعاليات الدورة الـ32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب تحت شعار «قصص لا تنتهي»، وقدمت خلال الأيام الماضية لزوارها بمختلف اهتماماتهم الثقافية والأدبية والفنية وفئاتهم العمرية، برنامجاً حافلاً وفر لهم فرصاً وقصصاً لا تنتهي لتوسيع منظورهم المعرفي، وإبراز أفضل ما لديهم من مواهب، وإكسابهم مهارات جديدة، حيث يعد البرنامج الثقافي مصدراً كبيراً للإلهام ومورداً غنياً بندوات ثقافية وأدبية ومناظرات وأمسيات شعرية، وفُرص للقاء أسماء لامعة في عالم الكتب إقليمياً وعالمياً، إضافةً إلى إمكانية الحصول على نسخ موقّعة من الكتب، فيما كان البرنامج الفني غنياً بالندوات وورش العمل التي قدمت تجربة إبداعية فريدة من نوعها، بخبرات واسعة من مشاهير عالم الفن والإبداع، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات.

يذكر أن مركز أبوظبي للغة العربية يسعى من خلال تنظيمه هذا الحدث الثقافي المُلهم للاستفادة من رواد وخبراء صناعة النشر العالميين ليطوّع السرد القصصي، صانعاً قصصاً لا تنتهي قدمها لزوار المعرض عبر جدول متكامل من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة التي ترضي شغفهم وتلبي تطلعاتهم.