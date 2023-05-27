«مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تضيء على «تحدي القراءة العربي»

دبي (وام)

تشارك مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ممثلة في «تحدي القراءة العربي» ومنصة «مدرسة»، في فعاليات الدورة الـ32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب. وجاءت مشاركة المؤسسة، في سياق حرصها على دعم التعليم والثقافة وتشجيع التحصيل المعرفي، وذلك من خلال عرض محتوى منصة «مدرسة»، الرائدة في توفير محتوى تعليمي متميز باللغة العربية في مواد العلوم والرياضيات كافة، والمتاحة مجاناً لأكثر من 50 مليون طالب عربي، كما سلطت مشاركة المؤسسة الضوء على الأهمية الكبيرة التي تمثلها مبادرة تحدي القراءة العربي، ودورها في تعزيز مكانة اللغة العربية، وإثراء المشهد الثقافي العربي، باعتبارها التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم.

الارتقاء بالمنتج الثقافي

وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء، المدير التنفيذي لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»: «مثلت مشاركتنا في معرض أبوظبي الدولي للكتاب فرصة مثالية لتعريف زوار المعرض والمهتمين بالحركة الثقافية بمحتوى منصة (مدرسة)، وإنجازات (تحدي القراءة العربي) وطموحاته وخططه المقبلة، وهذا ما ينسجم مع رؤى وأهداف المعرض في نشر الثقافة والتشجيع على القراءة، والمساهمة في الارتقاء بالذائقة الفكرية، والاهتمام باللغة العربية باعتبارها مرادفاً لهويتنا وشخصيتنا الحضارية». وأضاف الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء: «حرصنا من خلال هذه المشاركة على التعريف بمنصة (مدرسة) و(تحدي القراءة العربي)، وذلك بأسلوب عرض موضوعي مزج بين الوسائل التقليدية والحديثة لإيصال الفكرة إلى أوسع شريحة ممكنة، خاصة لطلبة المدارس والأجيال الصاعدة، وهذا جزء من رسالة مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)، ويشكل معرض أبوظبي الدولي للكتاب منصة ثقافية وتعليمية مهمة، ويستقطب كل عام أعداداً كبيرة من مختلف الشرائح العمرية، والمؤسسات الثقافية والفكرية، ما يمثل بوابة لتعاون وشراكات تسهم في تطوير المنتج الثقافي والمعرفي على امتداد الوطن العربي».

التعلم الرقمي

وقدمت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» عبر جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، صورة شاملة وبطريقة جذابة، عن نشاطات منصة «مدرسة» التي تضمّ نحو 7000 درس تعليمي بالفيديو، وتمريناتٍ وتطبيقات في مختلف المواد العلمية، كما تعمل على خلق كفاءات عربية شابة مؤهلة علمياً، ومتمكنة من التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى دعم اللغة العربية وتعزيز استخدامها من خلال توظيف دروس اللغة العربية بالفيديو عبر وسائل مبتكرة وجاذبة. وتهدف المنصة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العام 2018، إلى توفير تعليم نوعي يستند إلى أحدث المناهج العالمية في العلوم والرياضيات، وتطوير محتوى متكامل في مواد أخرى كاللغة العربية، بما يتوافق مع مناهج معتمدة في الوطن العربي، وإتاحته مجاناً لملايين الطلبة العرب، بحيث يمكنهم الوصول إليه في أي مكان.

محطات وإنجازات

وركزت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» من خلال مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، على الدور الذي لعبته مبادرة تحدي القراءة العربي في تحفيز الأجيال الصاعدة على القراءة وترسيخها عادة يومية لدى الطلاب المشاركين في عشرات الدول حول العالم. وعرضت المؤسسة للزائرين محطات عدة وإنجازات حققها تحدي القراءة العربي، كما وثقت قدرة المبادرة على استقطاب عشرات ملايين الطلاب والطالبات للمشاركة في المنافسات على لقب تحدي بطل القراءة العربي، وقدمت نبذة عن الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل وعشرات آلاف المدارس ومشرفو ومشرفات القراءة، والتحديات التي تم تجاوزها خلال الأعوام الماضية. كما قدمت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» لمحة عن مراحل تطور المبادرة النوعية وارتفاع عدد المشاركين كل عام، وطموحاتها المستقبلية للارتقاء بالمشهد الثقافي والمعرفي في الوطن العربي، وتقديم كل ما يلزم لتعزيز مكانة لغة الضاد، ومساعدة النشء على زيادة معارفه وثقافته وتمكينه من صناعة مستقبل مشرق.