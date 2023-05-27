«القراءة الإلكترونية» أحدث إصدارات «التربوي للغة العربية»

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

أعلن المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بدولة الإمارات إصداراً جديداً بعنوان «تنمية مهارات القراءة الإلكترونية لطلبة المرحلة الثانوية» بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب في الدورة الحالية 2023.

والإصدار شارك في كتابته الدكتور عيسى الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج العربي، والدكتور معاطي محمد نصر، والدكتورة مروى مصطفى، والدكتورة آية محمد، ففِي إطارِ توجيهاتِ القياداتِ الخليجيةِ الرشيدةِ الرامية إلى النهوضِ باللغةِ العربيةِ، ونظراً لأهمية القراءة كونها الرافد الحقيقي لثقافة الإنسان وقدرته على تلقِّي العلوم والمعارف المختلفة، وكذلك بوصفها مهارةً لُغَوِيَّةً تتبوَّأ أهميةً كبيرةً في منظومة المهارات اللُّغَوِيّة، بل وأهمها، لكونها الأساس الذي تُبنَى عليه جميع المهارات اللُّغَوِيّة الأخرى، ومع التحول الكلي والتام لوسائط القراءة الورقية إذ يكاد يختفي الكتاب المطبوع، ليفسح الطريق أمام الكتاب الإلكتروني الرقمي، فمن هذا المنطلق اعتمد معالي وزراء التربية والتعليم أعضاء المؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج برنامج «تنمية مهارات القراءة الإلكترونية لطلبة المرحلة الثانوية» كأحدِ مشروعاتِ مبادَرة تطوير سياسات تعليم اللغة العربية، ضِمن مبادَرات المركزِ التربويِّ للغةِ العربيةِ لدولِ الخليجِ- أحدِ أجهزةِ مكتبِ التربيةِ العربيّ لدولِ الخليجِ- للدورة 2021/ 2022، وذلكَ تحقيقاً لهدفِ المركزِ في تطويرِ تعليمِ اللغةِ العربيةِ وتعلّمِها على أسسٍ تربويةٍ وعلميةٍ ومهنيةٍ متميزةٍ.

مهارات القراءة

ويسعى البرنامج إلى تحديد معوقات تنمية مهارات القراءة الإلكترونية في المرحلة الثانوية في الدول الأعضاء لمكتب التربية العربي لدول الخليج، وتعرّف أغراض القراءة الإلكترونية، ومجالاتها عند طلبة هذه المرحلة، وتقديم برنامج مقترح لتنمية مهارات القراءة الإلكترونية لدى طلبة المرحلة الثانوية بدول الخليج العربي، لتزويدهم بالخبرات والمعلومات اللازمة لذلك، وتهيئتهم لإجراء المعالجات العقلية المعرفية للنصوص الإلكترونية المقروءة بطريقة منهجية.

خطة

تنفيذاً لهذا البرنامج، أَعَدَّ المركز التربوي للُّغة العربيَّة لدول الخليج خطةً لضمان تحقيق البرنامج لأهدافه المرجوة، وذلك من خلال نشاطات وآليات تنفيذه والتي تضمنت: مراجعة نواتج برامج مكتب التربية العربي لدول الخليج في هذا الحقل للانطلاق منها في تنفيذ البرامج والاطلاع على التجارب والممارسات الإقليمية والعالمية في المجال ورصد أفضل البرامج القائمة في الدول الأعضاء.