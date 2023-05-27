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ثقافة

«إبليس.. السيرة الذاتية» يفضح الأفكار الهدامة

فائز محمد الشكرجي
28 مايو 2023 01:22

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

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يقدم كتاب «إبليس.. السيرة الداتية»، الصادر عن دار كُتّاب، للمؤلف فائز محمد الشكرجي، تجربة فلسفية وفكرية حول الإسلام السياسي وجنود إبليس.
حيث يقول الكاتب: «هذا المؤلف يستعرض خطورة ودور الأفكار الهدامة في تشتيت العقول». مضيفاً أن: الكتاب يتحدث عن الإنسان الذي كلَّما تعمق في الدين ازداد رحمة وتعمّر قلبه بالحب والمودّة والبر والإحسان، وينعكس ذلك في طريقة تعامله مع الناس وعمل الخير وكفِّ يده عن أذاهم وانتهاك حرمة أموالهم وأنفسهم، إلا جماعة «الإسلام السياسي» فتراهم كلَّما تعمقوا في الدين ازدادوا حقداً على المسلمين خاصةً، وعلى البشر عامةً، وأصبحت نظرتهم للناس نظرة تكبر وغرور. وتابع الشكرجي: لأنهم وحسب اعتقادهم (الباطل) هم أصحاب الصِّراط وأهل الحكمة، وهم من فهم الدين وأنهم «الفرقة الناجية» الحقيقية، وباقي الناس إما «كفَّار» أو «فسقة» أو «جهلة» في الدين ومقصرون في عباداتهم، لافتاً إلى أن الكتاب يتضمن ثلاثة فصول رئيسية، الأول: خليفة الله في الأرض، الثاني: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأخيراً الإسلام السياسي الحديث، وتنقسم الفصول إلى مجموعة من العناوين التي تؤكد على القيم الإنسانية، ساعية إلى إبراز الفكرة الأسمى في الارتقاء بالوعي الإنساني، وأن تكون الحياة خالية من الصراعات والنزاعات.

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