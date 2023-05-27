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ثقافة

«أكاديمية الشعر» تنظم ندوة حول «المايدي بن ظاهر»

جانب من الندوة (وام)
28 مايو 2023 01:22

أبوظبي (وام) 

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نظمت أكاديمية الشعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي ندوة بعنوان «المايدي بن ظاهر أشعاره وأخباره المترجمة»، تحدث فيها سلطان العميمي مدير الأكاديمية، والدكتور مارسيل كوربرشوك من جامعة نيويورك في أبوظبي، وذلك على هامش مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023.
وتناولت الندوة جهود الشاعر الإماراتي «المايدي بن ظاهر»، وناقش سلطان العميمي والدكتور مارسيل كوريرشوك قصائد «المايدي بن ظاهر» التي تعتبر مثالاً رئيساً للشّعر النبطيّ وتتضمن اللغة العامّيّة المحكيّة في الجزيرة العربيّة بمفردات قديمة مهجورة وصور تؤرّخ لأقدم أصول الشعر العربيّ، وما يظهر تميّزها بكلمات ابن ظاهر الفريدة.
وتناول المتحدثان كتاب «المايدي بن ظاهر.. ديوان وأخبار» الصادر عن المكتبة العربية بالتعاون مع دار النشر التابعة لجامعة نيويورك.

أكاديمية الشعر
أبوظبي
جامعة نيويورك
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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