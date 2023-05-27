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ثقافة

نبيل سليمان يقدم محاضرة حول السرد الروائي في الإمارات

نبيل سليمان يقدم محاضرة حول السرد الروائي في الإمارات
28 مايو 2023 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

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قدم الروائي نبيل سليمان محاضرة بعنوان «جماليات السرد الروائي في الإمارات»، ووقع روايته جداريات الشام «نمنوما» مساء يوم الجمعة 26 مايو الجاري في جناح مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، حضرها جمهور من المثقفين والمهتمين وأصدقاء المؤسسة. وفي محاضرته، أشار نبيل سليمان إلى أن السرد في الإمارات تضاعف وتنوّع سريعاً، خاصة خلال العقدين الماضيين، وتناول مجموعة كبيرة من الأسماء الأدبية في الإمارات مثل: علي أبو الريش، لولوة المنصوري، ريم الكمالي، عادل خزام، عبدالعزيز المسلم، إبراهيم مبارك، ميسون صقر، سلطان العميمي، مريم الشحي، مريم الغفلي، صالحة عبيد، باسمة يونس، فاطمة المزروعي، أسماء الزرعوني وغيرهم..
وكانت الأمسية فرصة للحوار المثمر الذي أضاء على بعض مواقع القصة والرواية، وأغنى جوانب أخرى من السرد في الإمارات، ثم قدم إبراهيم الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، شهادة تقدير باسم مؤسسة العويس للروائي نبيل سليمان وتمنى له المزيد من العطاء والنجاح.
بعدها وقع نبيل سليمان روايته جداريات الشام «نمنوما» الصادرة حديثاً عن مؤسسة العويس الثقافية ضمن سلسلة «الفائزون»، وتم التقاط الصور التذكارية مع الحضور.

الإمارات
مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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