«الصقر» في السوربون أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

في تجسيد عملي لشعار جامعة السوربون أبوظبي: «جسر بين الحضارات»، نظمت الجامعة جلسة حوارية تناولت الرواية التاريخية «الصقر» التي تأخذ القراء في رحلة حول سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتضمنت الجلسة احتفالاً بإصدار طبعة الجيب لهذه الرواية التي كتبها الروائي والمؤرخ الفرنسي الشهير جيلبرت سينويه، ونالت استحسان النقاد.

أتاح الحوار للطلبة والضيوف فرصة فريدة للتفاعل مباشرة مع الروائي الشهير الذي ساهم كتابه بدور حيوي في تجسير وربط ثقافتي فرنسا والإمارات العربية المتحدة، وتعزيز التبادل الثقافي.

واختتم الحدث بجلسة توقيع الكتاب، حيث أتيحت الفرصة للحضور لمقابلة المؤلف وتوقيع نسخهم من رواية «الصقر».