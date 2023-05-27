«صفحة».. معرض للكتب الفنية في المجمع الثقافي

أبوظبي (الاتحاد)

فرصة مثالية لتواصل ممارسي الفنون الأدائية والموسيقيين في الإمارات والمنطقة يتيحها معرض «صفحة» للكتاب الفني الذي يختتم فعالياته غداً «الاثنين» في المجمع الثقافي بأبوظبي، ويقدم المعرض الذي يعد الأول من نوعه في المجمع، منصة للكتب الفنية تركز على ممارسي الفن في الإمارات، والكتب المعروضة من إنتاج 16 مؤسسة وفناناً، جرى اختيارهم بعناية للاشتراك ضمن هذه الفعالية، بخلاف مجموعة من المطبوعات القيمة من دولة الإمارات، ويمكن للجمهور المشاركة في ورش العمل والجلسات الحوارية بالمعرض الذي يقام بالتزامن مع معرض أبوظبي الدولي للكتاب.