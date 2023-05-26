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ثقافة

صناعة المحتوى الرقمي الهادف في ورشة بـ «أبوظبي للكتاب»

خبراء: جائزة خليفة التربوية رسخت ثقافة التميز محلياً وعربياً
27 مايو 2023 01:03

أبوظبي (وام)
نظمت جائزة خليفة التربوية خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من معرض أبوظبي للكتاب المقام حالياً، ويستمر حتى 28 مايو الجاري، ورشة تطبيقية بعنوان «صناعة المحتوى الرقمي الهادف». وأشار الدكتور أحمد المنصوري، رئيس قسم الإعلام والصناعات الإبداعية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، خلال الورشة إلى أن المحتوى الهادف رسالة ينبغي الحرص عليها في الإعداد والتقديم بما يرسخ القيم ويعزز المواطنة الإيجابية.
وتطرق المنصوري خلال الورشة إلى خصائص صانع المحتوى وهل هناك فرق بينه وبين المدون والمشهور والمؤثر في وسائل التواصل الاجتماعي؟، وتحدث عن المهارات التي يجب أن تتوافر لدى صانع المحتوى حتى ينتج رسالة إعلامية مؤثرة، والضوابط القانونية والأخلاقية التي يجب أن يراعيها أي صانع محتوى.
وأكد الدكتور أحمد المنصوري أهمية الرسالة التي ينهض بها معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ودوره كمنارة للإشعاع الفكري والحضاري على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لافتاً إلى أن المعرض شكل ركيزة أساسية للنهضة الثقافية التي تشهدها إمارة أبوظبي ودولة الإمارات من خلال احتضانها للمواهب، وتوفير البيئة المحفزة على الإبداع.

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معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محتوى
جائزة خليفة التربوية
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