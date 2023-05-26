معرض أبوظبي للكتاب يناقش مستقبل النشر في ظل الذكاء الاصطناعي

أبوظبي (وام)

نظم معرض أبوظبي الدولي للكتاب جلسة نقاشية أمس حول مستقبل صناعة النشر في ضوء تطورات نظم الذكاء الاصطناعي. وناقش المتحدثون في الجلسة العديد من القضايا التي تخص قطاع النشر في ظل التطورات الحاصلة والمتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي من ناحية النشر وصناعة الكتب واتجاهات القراء. وعرض الدكتور إيهاب خليفة، الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي، مدير الجلسة، عدة سيناريوهات رئيسة لتأثير نظم الذكاء الاصطناعي على قطاع النشر، أولها سيناريو ثوري يتمثل في إمكانية اختفاء الكتب في المستقبل، فتصبح الكتب موجودة في المتاحف، مثل التليغراف والآلة الكاتبة قديماً وتختفي معارض الكتب، لتصبح مهمة إنتاج ونشر المعرفة موكلة لنظم ذكية مثل «تشات جي بي تي» أو «سيري» أو «مساعد جوجل».

ومن جانبه، قال توماكس كوكس، مدير شركة أرك ووركس المتخصصة في تكنولوجيا النشر، حول تأثيرات نظم الذكاء الاصطناعي على قطاع النشر، إن تأثيرات الذكاء الاصطناعي على قطاع النشر متعددة، بما في ذلك القدرة على تحرير المخطوطات وتلخيصها وأتمتة الترجمات وتحسين عملية التسويق، بل قد تصل قدرته إلى إنشاء محتوى لكتب كاملة.

وتساءل توماكس كوكس: هل سيقبل القراء هذا المحتوى؟، مشيراً إلى عدة تخوفات؛ منها إمكانية إزاحة بعض الوظائف البشرية، خاصة المهام الروتينية والمتكررة، وكذلك إمكانية وجود محتوى رديء الجودة يتم إنشاؤه بوساطة الذكاء الاصطناعي.

البيانات الموثوقة

ومن ناحيته، قال الدكتور أسامة إمام، أستاذ نظم المعلومات وعميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان، إن قدرات الذكاء الاصطناعي في عملية إنشاء وتنظيم المحتوى يجب أن تراعي عدة نقاط مهمة تضمن التغلب على المشكلات التي قد يقع فيها الذكاء الاصطناعي مثل التحيز والخطأ والمعلومات المضللة، ويتضمن ذلك القدرة على توفير مجموعة واسعة من البيانات الموثوقة والتعليم عليها لتحسين أداء النماذج الذكية وتقليل الأخطاء والتحيزات وبناء آليات مراقبة دقيقة للتحقق من جودة المحتوى المولد بوساطة الذكاء الاصطناعي وتحليله للتحقق من الدقة والمصداقية والانحياز.

وتحدث خلال الجلسة عمار مرداوي، المؤسس المشارك، المدير العام لشركة رفوف، أول منصة عربية للكتب الإلكترونية والكتب الصوتية، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي بات يمتلك إمكانات هائلة لتحويل صناعة النشر، ليشمل جوانب مثل الكتابة والنشر والتسويق.