جلسة بـ«أبوظبي للكتاب» حول ترسيخ الهوية الوطنية في أذهان الأجيال

هويدا الحسن (أبوظبي)

برعاية وحضور رئيس مجلس الإدارة الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، شارك «مجلس الشباب» بمركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، في أولى فعالياته ضمن مبادرة «أجيالنا صناع المستقبل» في جلسة نقاشية بعنوان «مهددات الهوية الوطنية» بمقر جناح مؤسسة بحر الثقافة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، حيث أدار النقاش أعضاء مجلس الشباب.

حضر الجلسة النقاشية كل من الشيخة روضة بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مؤسسة بحر الثقافة، والشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان، نائب رئيس مؤسسة بحر الثقافة، والشيخة موزة بنت محمد بن خالد آل نهيان، والشيخة ميثا بنت محمد بن خالد آل نهيان، إضافة إلى حضور كبير من رواد المعرض.

خط الدفاع الأول

واستهدفت الجلسة محاور أساسية ناقشها الشباب خلال الحوار وتضمنت: أبرز أسباب مهددات الهوية الوطنية، وعلى من تقع المسؤولية الأكبر في حل مهددات الهوية الوطنية، ودور القراءة في الحد من مهددات الهوية الوطنية، وأهمية المحافظة على الهوية الوطنية في العصر الحديث، وكيفية التصدي لمهدداتها.

وتناولت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان الحديث عن الهوية الوطنية وأهمية الحفاظ عليها ضد المهددات التي تواجهها، مؤكدة أن الحديث عن الهوية الوطنية من الأمور ذات الأهمية الكبيرة التي يجب أن نجعلها أمام أعيننا.

وقالت: سعادتي الأكبر بالشباب الذين يؤمنون بهويتهم الوطنية، وهم خط الدفاع الأول للحفاظ عليها، وعلى ملامحها التاريخية وقيمها الإنسانية الراسخة التي حملناها في أرواحنا إرثاً إنسانياً عظيماً من أجدادنا ونسلمها للأجيال القادمة صناع المستقبل. وأضافت: تحيطنا العديد من العناصر المهددة للهوية الوطنية والتي يمكن أن تحدث تأثيراً عميقاً فيها ما لم ننتبه، ونعمل سوياً على تقويتها وترسيخها في أذهان الأجيال المتعاقبة.

وأشارت إلى أهم عنصرين في تعزيز الهوية الوطنية وهما: التعليم والأسرة، حيث قالت: «كثيرة هي المهددات، ولكن التأسيس الصحيح للأطفال من خلال المنظومة التعليمية والمنظومة الأسرية وترسيخ الهوية الوطنية في نفسياتهم وأذهانهم، الضمان الحقيقي لمقاومة تلك المهددات والحد من تأثيرها». وفي ختام كلمتها، قدمت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان الشكر والتقدير لمؤسسة بحر الثقافة على استضافة الجلسة، كما وجهت شكرها وتقديرها للشباب المشاركين في الحوار الذين أظهروا مدى اتساع معارفهم ومحبتهم للوطن عبر جلستهم الحوارية ونقاشهم للحضور، متمنية لهم مستقبلاً مشرقاً في ظل القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.