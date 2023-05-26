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ثقافة

جلبير سينويه لـ«الاتحاد»: أحب الإمارات حباً غير مشروط

سينويه خلال توقيع الرواية (من المصدر)
27 مايو 2023 01:07

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

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معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات، في جناحه بحضور فاطمة المنصوري، مديرة المركز، ولفيف من المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي، جلسة حوارية مع الروائي الفرنسي جلبير سينويه، تحدث فيها عن روايته «الصقر» وهو كتاب يرصد السيرة الذاتية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتحاور الضيف مع الحضور في كل ما يتعلق بالرواية، مؤكداً أنها ورغم كونها اعتمدت على معلومات حقيقية، فإنه عاش فيها بخيال خصب وفكرة سردية لا تخل بالعمل الروائي، ثم وقع للجمهور الكبير الحاضر على عدد من النسخ.
وفي تصريح خاص لـ«الاتحاد»، قال سينويه: كتاب «الصقر» عزيز على قلبي كثيراً، أتمنى أن يستمر انتشاره عالمياً، وهو منتشر في فرنسا بشكل كبير. وعن معرض أبوظبي الدولي للكتاب، قال سينويه: المعرض ناجح جداً ومميز من ناحية التنظيم، كما أن عدد الفعاليات ضخم، حيث تفوقت هذه الدورة عن كل الدورات السابقة. وأضاف: أنا هنا لنشر كتابي، لأنني أحب الإمارات حباً غير مشروط. وعن كتابه الآخر «الأمل»، قال: الكتاب يحكي عن قدماء غادروا أفريقيا واستقروا في أبوظبي، إذ إننا اكتشفنا آثاراً لهذا الانتقال، ووجدنا مقبرة تؤكد ذلك.

جيلبرت سينويه
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
معرض أبوظبي للكتاب
أبوظبي
مركز زايد للدراسات والبحوث
فاطمة المنصوري
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