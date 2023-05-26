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ثقافة

دار«موليرو» الإسبانية تتواجد للمرة الأولى في «أبوظبي للكتاب»

دار«موليرو» الإسبانية تتواجد للمرة الأولى في «أبوظبي للكتاب»
27 مايو 2023 01:07

أبوظبي (وام) 

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معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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في عام 1990 قرر الإسباني مانويل مولير افتتاح دار نشر متخصصة في نسخ المخطوطات النادرة المعروضة فقط في أكثر المتاحف والمكتبات المرموقة حول العالم.
واليوم وبعد مرور أكثر من 30 عاماً على اكتساب دار النشر شهرة كبيرة في الغرب.. قررت «موليرو» عرض أعمالها في معرض أبوظبي للكتاب.
يقول دييجو دي أوربيولا ممثل دار النشر «موليرو» إن دار النشر تسعى إلى إتاحة أعمالها للجميع. وبعد أن تلقت «موليرو» دعوة للمشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، قررت الاستفادة من هذه الفرصة والانفتاح على الأسواق في المنطقة. ويقول أوربيولا إن أعمال الشركة تنتشر ضمن ممتلكات العائلات الملكية، ومؤسسة الفاتيكان أو حتى يتم تصويرها في أفلام شهيرة مثل «اسم الوردة» أو المسلسل التلفزيوني الإسباني «إيزابيل». وإن عملية نسخ هذه الأعمال تتطلب فترات تتراوح بين عامين إلى ستة أعوام في بيئات وظروف محددة. وتعتمد الشركة على الإصدارات المحدودة ويضرب أوربيولا مثلاً بكتاب مثل «El libro de las horas de Juana I de Castilla» الذي تم بيع جميع نسخه التي لم تتجااوز 987 نسخة، كما أن أسعار هذه المخطوطات يمكن أن تصل إلى 20 ألف يورو للنسخة، إلا أن الأسعار تختلف حسب العمل والاستثمار المطلوب لكل نسخة.
وتضم المخطوطات النادرة التي يتم عرضها في أبوظبي الدولي للكتاب: «أطلس ميلر» الذي يضم مجموعة من خرائط اكتشافات البرتغال في عام 1591، حيث تظهر الشواطئ الأسترالية للمرة الأولى. كما تعرض الشركة عمل «El libro de la felicidad»، والذي يعود إلى عصر السلطان مراد الثالث عام 1574، وينتمي إلى مكتبة فرنسا الوطنية. ويؤكد أوربيولا أن التواجد في أبوظبي فرصة لدار النشر الإسبانية للانفتاح على أسواق الإمارات والمنطقة.

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
الإمارات
معرض أبوظبي للكتاب
أبوظبي
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