«كلافريل» الفرنسية تعرض مقتنيات نادرة بـ«أبوظبي للكتاب»

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

ضمن مشاركتها في فعاليات النسخة الـ32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، تعرض مكتبة «كلافريل» الفرنسية، أحد أبرز الأسماء التي تنبض بالثقافة الفرنسية وإرثها الغني، مجموعةً من أندر المقتنيات والقطع الفنية، منها كتاب «بيير غورديل»، الذي يُعد أحد أثمن الكتب المتخصصة في علم الطيور في العالم، وأول كتاب فرنسي يوثق عالم الطيور، وتبلغ قيمته 11 مليون درهم.

ويُشكل كتاب «بيير غورديل» إرثاً تاريخياً وأعجوبة علمية وفنية بوصفه ألبوم رسومات مائية يعود إلى منتصف القرن السادس عشر، ويتألف من 50 ورقة تضم 60 رسماً تصف مختلف أنواع الطيور المنتشرة في أوروبا، وغيرها من الأماكن خلال تلك الحقبة الزمنية، ونظراً لأن الكتاب يعود إلى عصر النهضة الفرنسي، فإنه يوصل هذا الإحساس للزائر بمجرد النظر إليه، فدفتاه من الجلد الطبيعي الفرنسي العتيق، تعلوه زخرفات ذهبية لامعة خُطّت بأنماط متناسقة تعكس الفخامة، ومحفوظ في صندوق فاخر مصنوع من الجلد الأخضر المغربي.

وتشارك مكتبة «كلافريل» في دورة هذا العام من معرض أبوظبي الدولي للكتاب بأكثر من 20 قطعة مميزة لإثراء معرفة الزوار بالثقافة الفرنسية وتاريخها على مر العصور عبر مجموعة واسعة من المعروضات النادرة بما يُسهم في مد جسور التواصل بين الثقافات وتعزيز التبادل المعرفي بين العالم الغربي والشرق أوسطي.