أنشطة ثقافية متنوعة لأكاديمية الشعر في «أبوظبي للكتاب»

أبوظبي (وام)

تقدم أكاديمية الشعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي برنامجاً ثقافياً متنوعاً ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023. وتعرض الأكاديمية عبر جناحها إصدارات متنوعة، بينها دراسات نقدية وبحثية ومجموعات شعرية لنجوم وشعراء من الإمارات والعالم العربي ككل ضمن أجواء احتفائية بالكِتاب والمؤلفين، حرصاً منها على دعم صناعة النشر وتشجيع مجتمع القراء على مواصلة رحلتهم في عوالم القراءة. ومن أبرز أنشطة وفعاليات الأكاديمية في هذه الدورة «منصّة ضوء» وهي ركن رقمي يعرض مقاطع فيديو قصيرة لتسليط الضوء على المؤلفات الصادرة عن أكاديمية الشعر، فضلاً عن تنظيم ورش «السنع» التي يقدمها خبراء ذوو دراية وعلم بالعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة.