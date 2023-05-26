«أبوظبي للغة العربية» يُنظم ورشاً للكتابة الإبداعية

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ورش عمل للكتابة الإبداعية ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي تستمر فعاليات دورته الـ32 حتى الـ28 من مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وتضم قائمة الورش التي تنظمها إدارة المكتبات المتخصصة في مركز أبوظبي للغة العربية، ورشة عمل «فن كتابة قصص الأطفال» التي تقدمها الدكتورة والأديبة الإماراتية فاطمة حمد المزروعي، وتُعرف خلالها المشاركين بأدب الطفل ودوره في المشهد الثقافي، والفرق بين كتابة القصة القصيرة للكبار وللأطفال، كما تُناقش عناصر القصة القصيرة للأطفال، وآليات البدء بكتابة فقرة قصصية، وقراءتها والتعليق عليها، بالإضافة إلى التدريب على بعض التقنيات الخاصة بفن كتابة قصص الأطفال والتي تتضمن: الاسترجاع الزمني والتدوير والقصة داخل القصة وبعض الأخطاء الشائعة في الكتابة القصصية.

فيما يناقش الدكتور خليل الشيخ، مدير إدارة التعليم وبحوث اللغة العربية في مركز أبوظبي للغة العربية، ضمن جلسة «كيف ندير جلسة حوارية»، آليات إدارة هذا النوع من الجلسات من خلال تسليط الضوء على سُبل معرفة شخصيات المتحدثين واهتماماتهم في الجلسات. وكيفية طرح أسئلة دقيقة ومختصرة ومباشرة، إلى جانب طرق تنسيق الأسئلة من الحوار والإعداد الجيد قبل الحوار، وكيفية إعطاء مساحة زمنية كافية للمتحدث كي يعبر عن ذاته بوضوح وبدون تكرار.

ومن خلال ورشة عمل تحمل عنوان: «جماليات الخط العربي» يُعرف الخطاط خالد الجلاف، رئيس جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، الحضور على تاريخ الخط العربي، ونشأته، ويستعرض علاقة الخط النبطي والخط الحجازي بالخط العربي، كما تتناول الورشة تأثير الخط العربي على الثقافات الأخرى قديماً وحديثاً، بالإضافة إلى استعراض أنواع الخط العربي وشرح استخداماته في الحياة العامة، ورصد أسباب انبهار العالم بجماليات فن الخط العربي.