برنامج حافل لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في «أبوظبي للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023 ببرنامج حافل يمتد طيلة أيام المعرض، يشمل ندوات ومحاضرات تغطي عناوين وموضوعات فكرية وأدبية واجتماعية وإنسانية، تشارك فيها مجموعة كبيرة من الأساتذة والمختصين في الجامعة، ويقدم البرنامج كتباً جديدة، ويختم بأمسية شعرية لنخبة من مبدعي الشعر العربي الفصيح.

وقد شهد هذا الأسبوع تدشين مجلة «قراءات» في جلسة تحدث فيها الدكتور رضوان السيد، وأدارها الدكتور نزار قبيلات، وقدمت كذلك أسماء المعمري محاضرة حول السنع الإماراتي. وفي صالون الحكمة كان للدكتور إبراهيم زينهم دور في الحديث حول فلسفة اللغة ومجالات اللسانيات التطبيقية.

كما شاركت الجامعة بندوة حملت عنوان «مستقبل دراسات العلوم الإنسانية»، شارك فيها كل من الدكتور محمد عثمان الخشت، والدكتور إسماعيل كتبخانة، والدكتور إريك جوفورا. فيما قدمت الدكتورة وديمة الظاهري محاضرة حول الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقدم الدكتور استيرلنج دنمارك جينسين محاضرة حول المناهج العلمية لدراسة الأديان. كما شهدت الفعاليات حفل توقيع كتاب ابن طفيل مرة أخرى للدكتور إبراهيم بورشاشن.

مشاركات نوعية

وتتواصل الفعاليات التي رصدتها الجامعة للمشاركة في المعرض ضمن ندوة حول ابن خلدون المفكر والمؤرخ، وهو الشخصية المحورية لدورة المعرض لهذا العام، شارك فيها كل من الدكتور رضوان السيد، والدكتور نبيل بن عبداللطيف، وأدارتها أسماء المعمري، فيما قدمت الدكتورة وديمة الظاهري محاضرة بعنوان «التسامح الاجتماعي وأثره في المجتمع». وتحدثت الدكتورة مريم الزيدي في أطروحة دكتوراة حول القيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية، ولصالون بيت الحكمة يتحدث الدكتور سعيد عبيد حول فلسفة القيم عند جورج سنتيانا.

وتحفل أيام المعرض الأخرى بمشاركات نوعية تثري فيها الجامعة فعالياتi، إذ شهد اليوم الرابع للمعرض ندوة حول الأدب الإماراتي والامتدادات، شارك فيها كل من الدكتور نزار قبيلات والدكتور عبدالدايم سلامي والدكتور إياد عبدالحميد. وتحدث الدكتور رضوان السيد في محاضرة له حول تجديد الخطاب الديني، فيما قدم الدكتور هيثم زينهم محاضرة حول أثر التقنيات الحديثة في الملكة اللغوية الفصحى، وتحدثت أسماء الماجد في صالون بيت الحكمة حول الفلسفة والموسيقى.

وتحدث في صالون الحكمة في اليوم الخامس الدكتور رضوان السيد حول أهمية الكتاب في التراث العربي الإسلامي، فيما تنظم الجامعة ندوة حول الإمارات العربية المتحدة والتراث، يشارك فيها كل من الدكتورة وديمة الظاهري والدكتورة مريم الكلباني وأسماء المعمري، وتديرها الدكتورة ناجية الكتبي. وكذلك محاضرة لأطروحة دكتوراة حول التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة للدكتور عمر الدرعي.

فلسفة الشعر

وفي اليوم السادس، يتحدث كل من الدكتور إبراهيم بورشاشن والدكتور عبدالدايم سلامي حول فلسفة الشعر، وذلك في صالون بيت الحكمة الذي ستتحدث فيه كذلك الدكتورة ماريا الهطالي حول الروابط المشتركة بين الديانات، فيما يقدم الدكتور إبراهيم شبوح محاضرة بعنوان «رحلتي مع ابلن خلدون، ويشهد اليوم نفسه كذلك حفل توقيع كتاب المعالجة الآلية للغات والإنسانيات للدكتور هيثم زينهم.

كما يشهد آخر أيام المعرض أمسية شعرية في رحاب الشعر العربي الفصيح، يشارك فيها كل من الدكتور محمد عدناني، والدكتور لعبيدي بوعبدالله، والدكتور إبراهيم بورشاشن، والدكتور إياد عبد الحميد، والدكتور عبدالدائم سلامي. ويقدم الدكتور سعيد عبيد محاضرة في صالون بيت الحكمة حول فلسفة الأخلاق عند برتراند راسل، وتقدم الدكتورة فاطمة الدهماني محاضرة حول تاريخ التسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتختتم الجامعة فعالياتها بحفل توقيع كتاب «عندما يغلق باب الصف» للدكتورة كريمة المزروعي.