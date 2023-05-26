«تريندز» يحتفي بتوقيع كتاب «استراتيجيات منطقة المحيطين الهندي والهادي»

أبوظبي (الاتحاد)

شهد جناح مركز تريندز للبحوث والاستشارات في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023، حفل توقيع ومناقشة كتاب: «استراتيجيات منطقة المحيطين الهندي والهادي.. الإبحار في المسائل الجيوسياسية مع بزوغ عصر جديد»، للدكتور برندون ج. كانون الأستاذ المساعد في جامعة خليفة في أبوظبي، وكي هاكاتا الأستاذ بجامعة سيكي اليابانية، وذلك ضمن البرنامج العلمي والثقافي المصاحب لمشاركة المركز في فعاليات النسخة الـ32 من المعرض.

أدار الحلقة النقاشية عوض البريكي، رئيس قطاع تريندز جلوبال، موضحاً أن كتاب «استراتيجيات منطقة المحيطين الهندي والهادي.. الإبحار في المسائل الجيوسياسية مع بزوغ عصر جديد» الذي أعده الدكتور برندون ج. كانون مع الدكتور كي هاكاتا، تم نشره من قبل روتليدج في عام 2021. وقد ترجمه «تريندز للبحوث والاستشارات» ونشره باللغة العربية.

وجرى الحوار حول أبرز ما ورد في الكتاب، حيث قال الدكتور كانون إنه يهدف إلى توضيح الجغرافيا السياسية لمنطقة المحيطيْن الهندي والهادي، والتي تم تناولها وعرضها بصفتها مفهوماً استراتيجياً ومنطقة ناشئة، ومن ثم الإسهام في إغناء النقاش السياسي والأكاديمي حول هذه المسألة.

وأضاف أن الكتاب يقدم رؤى عميقة حول أدوار أوراسيا والدول الجزرية الصغيرة والشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة، مما يوفر دراسات مقارنة تشتد الحاجة إليها على خط المواجهة، وجوهر المحيطيْن الهندي والهادي. كما أنه يتعمق عن كثب في التفاعلات الاستراتيجية والتكتيكية في منطقة المحيطيْن الهندي والهادي، مع تحليل الجغرافيا السياسية في شرق آسيا، والسياسات الخارجية لدول المحيطيْن الهندي والهادي الرئيسة.

دور بناء

وتعقيباً على توقيع الكتاب الذي ترجمه مركز تريندز للبحوث والاستشارات، قال الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي للمركز، إن هذا الكتاب وغيره من الكتب التي يحتفي بترجمتها وتدشينها المركز في معارض الكتب، تأتي ترجمة لأهداف ورؤية المركز العالمية واهتمامه بأصحاب الفكر والباحثين والكتاب، لما لهم من دور بنّاء وفعال في استعراض القضايا الإقليمية والعالمية بأساليب شائقة وهادفة، تستند إلى معطيات البحث العلمي الرصين والمعلومات الدقيقة.

وذكر الرئيس التنفيذي لـ«تريندز» أن المركز يسعى من خلال مشاركته في معارض الكتب الإقليمية والعالمية إلى نشر المعرفة واستشراف المستقبل بأدوات مبتكرة، إضافة إلى التفاعل البناء مع دور النشر الدولية وصانعي المعرفة وأهل الثقافة، ويأتي على رأس هذه المحافل الدولية معرض أبوظبي الدولي للكِتاب، الذي بات منصة وقبلة للباحثين عن المحتوى الجاد والمبدعين وأهل المعرفة.

يذكر أن الدكتور بريندون كانون أستاذ مساعد في الأمن الدولي في جامعة خليفة بأبوظبي، دولة الإمارات. حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة يوتاه في الولايات المتحدة الأميركية. وتركز أبحاث الدكتور بريندون كانون على العلاقة بين العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والدراسات الجيوسياسية، وله منشورات عديدة في موضوعات تتعلق بالأمن الإقليمي والدراسات الجيوسياسية، وصناعة الأسلحة، والتحول في توزيع القوة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.