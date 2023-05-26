«الشارقة للنشر» توقع عقوداً مع دور نشر عربية وعالمية

أبوظبي (الاتحاد)

وقعّت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر عقوداً مع أكثر من 10 مؤسسات ودور نشر عربية وعالمية من السويد، ومصر، والجزائر، لفتح أفرع لها في المدينة، بهدف توسيع أعمالها من الشارقة في سوق الكتاب العربي والإقليمي، والاستفادة من التسهيلات والخدمات المتكاملة التي توفرها المدينة للعاملين في قطاع النشر والصناعات الإبداعية، على مستوى الطباعة، والشحن، والتوزيع، والتخزين، وغيرها من الخدمات اللوجستية والتسويقية.

وعقدت المدينة اجتماعات مع أكثر من 50 دار نشر عربية وأجنبية تتطلع لنقل أعمالها إلى الشارقة، واستعرضت خلال اللقاءات مع الناشرين والمؤسسات الثقافية والإعلامية رؤية المدينة ورسالتها، وما تتميز به على مستوى الموقع، والفرص التي تتيحها، وخيارات الترويج والوصول لأسواق جديدة من العالم.

جاء ذلك خلال مشاركة المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر ضمن جناح هيئة الشارقة للكتاب في فعاليات الدورة الـ32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، حيث كشفت المدينة حجم شبكة الناشرين والمزودين والشركات العاملة ضمنها، والتي تشمل أكثر من 2000 شركة عاملة من 60 دولة.

إلى ذلك، قال منصور الحساني، مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب، ومدير مدينة الشارقة للنشر بالإنابة: «تأتي مشاركة المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر في المعارض المحلية والدولية، ضمن استراتيجيتنا للتعريف برؤية المدينة وما توفره من خدمات وتسهيلات وفرص ومساحات عمل مهيأة لاستقطاب المزيد من الناشرين والمستثمرين في قطاع الصناعات الإبداعية والمعرفية، في تأكيد مكانة الشارقة ودورها الحيوي مركزاً عالمياً لدعم الكتاب وتحفيز صناعة النشر واحتضان كبرى مؤسساته الإقليمية والدولية، من خلال ترسيخ بيئة إبداعية متكاملة تسهم في تحقيق نقلة مستدامة في هذا القطاع وتفتح أمام الناشرين الفرص والإمكانيات للوصول إلى سوق أوسع للكتاب في المنطقة والعالم».