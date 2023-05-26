جونجان كومار: الألوان تثري روابطنا مع العالم

نوف الموسى (دبي)

كانت رائحة الكُركم، تعم الفضاء العام لأعمال الفنانة جونجان كومار، ما شكل الخيط الأول من التساؤلات الفنية في حوارها مع «الاتحاد»، والكيفية التي بإمكانها أن تستخدم فيها ما يُطلق عليه ضمن التعابير الفنية «الأرض المطحونة»، لتستخلص منها الفنانة جونجان عبر بحوثها المعادن والطين والمحار وكربونات الكالسيوم وغيرها ضمن معالجات نوعية، وفقاً لدراسات تاريخية وعلمية وثقافية واجتماعية، لتشكل منه ما تراه وسيطاً أساسياً قادراً على تنشيط الروابط المادية وغير المادية مع العالم، وهي بذلك تستشعر مدى إثراء إمكانياتنا الإنسانية في إدراك لغة تحمل ذاكرة من التواصل الأثيري، الذي بطبعة يستدعي الحدس، القائم على حس المراقبة والانتباه في التجربة اللحظية لدى الإنسان.

وتعتبر الفنانة جونجان كومار، أن عملها في جوهره يدور حول فعل مراقبة المادة في شكلها الأولي، ومن ثم تتوسع الرؤية الفنية نحو نطاق الكيفيات التي تحاكي فيها المادة ذاتها والمحيط وتمتد كصورة حسية. يُذكر أن الفنانة جونجان كومار، عرضت أعمالها في مدينة دبي، من قبل «Exhibit320» للفن المعاصر، وهي فنانة وباحثة مستقلة ولدت في البنجاب بالهند، ومقيمة وتعمل في شيكاغو بالولايات المتحدة الأميركية.

رمزية «صفر»

وجاءت الأشكال المخروطية البارزة في اللوحة، الممتلئة بذاتها عبر لون الكركم الممتد في مساحة العمل ككل، والمعبر عن رمزية «صفر»، ممثلاً عنواناً للعمل، كصيغة لامحدودٍ من الاحتمالات، وحول ذلك قالت الفنانة جونجان: «صفر، الجوهر الأثيري الكامن وراء كل الظواهر التي ليست شيئاً وربما كل شيء في الوقت نفسه»، وبينما تستمر كومار في توضيح أهمية التماهي مع الجزئية الخاصة بالشكل ثلاثي الأبعاد لهندسة المخروط لمادة الكركم في اللوحة، ذهب الحوار إلى ماهية حضور الصوفية في الممارسة الفنية، التي تلتقي فيها الأشكال في تعدديتها، وتحديداً القلنسوة التي يرتديها الدرويش أثناء ممارسة الشعائر، على الطريقة الصوفية، ومن هنا تبين الفنانة جونجان، جمالية الانكشاف بين فعل التجريد الذي يحمل «صفر» والبحث الصوفي، فكلاهما سمو نحو أفق مفتوح لمرتكزات تشكل الحياة ومراحلها المختلفة في المادة والذات والروح. في الصوفية هناك الرقصة فهي الرابط بينهما، أما في العمل الفني فنرى الرائحة وهي تستدعي خصوصية المتلقي وتعيد اتصاله بالمحيط، عبر لحظة الانتباه، أيّ الوعي القادر على تمييز وبناء العالم.

وتهتم الفنانة جونجان كومار، بالأساليب القديمة وعلم الآثار، وما يلفت في تجربتها الفنية، بشكل كبير، الاشتغال المتواصل على المواد العضوية وغير العضوية التي تنتجها الطبيعة، وإعادة التفكير فيها، من خلال فنون ما قبل التاريخ، وذلك عن طريق نتاج سنوات عديدة أمضتها في السفر عبر الهند ودول جنوب آسيا. وبحكم دراستها للمنسوجات بممارستها القديمة، وتحليل تشكلات الحرف الأصيلة، من بيئات المواقع الأثرية، تتوقف الفنانة جونجان عند تلك المواد المستخلصة من الطبيعة، باعتبارها الخيط الرفيع الرابط بين الإنسان والطبيعة كمكون كليّ، حيث الزمن هنا، لا قيمة له، أمام فعل بناء التكوين الضمني للجوهر الوجودي، مبينةً أن من المدهش كيف أن الرابط أو الوسيط إذا صح التعبير، يعرف مكانه ودوره من خلال العلاقة التي يبنيها بيننا وبين المحيط من حولنا.

سرديات ومرويات

ويتوصل المتلقي لتصورات وقراءات نقاشية لاختيار مادة الكركم، وسيطاً لحسّ الرائحة، فهي رابط طبيعي واجتماعي، سواء على مستوى قوة الأرض المنتجة للكركم، وتحقيقها للامتداد المستمر لعلاقة الإنسان بالبيئة، إضافة إلى أن سرديات الكركم الثقافية في المرويات الاجتماعية ليست كذاكرة في الأطعمة «جسدياً فقط»، وإنما في التفاعلات الإنسانية اللحظية، حيث إن الرائحة قادرة على استحضار التكوين الاجتماعي للفرد، وجلّ تصوراته عن تكوينه وبيئته. فبمجرد أن يشتمّ الشخص رائحة الكركم، فهو يكون منظوراً موازياً لاحتمالات جديدة ممزوجة باحتمالات سابقة، من شأنها أن تعمق علاقته بالمحيط والعالم، والمزيج هنا قد لا يُمكن ضبطه وتقييده بتجسيد مادي، لفقدان قيمة الزمن، ولكنه يهيئ لحالات إبداعية متطورة يبدعها الإنسان، في حالة قرر أن يحول حالة تمازج الاحتمالات إلى زمان ومكان معينين، مثلما فعلت الفنانة جونجان كومار، في عملها الفني، إذ هي أرادت تلاشي الزمن في العمل «صفر»، ولكنها في ذات الوقت، جعلت له حضوراً من خلال تجسد اللوحة الفنية نفسها.