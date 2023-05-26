كتاب نادر عن "أسرار البحر" في معرض أبوظبي للكتاب

يضم معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ 32 عدداً من المؤلفات النادرة، ومنها كتاب "أسرار البحر (Dell’arcano del Mare) " الضخم الذي يعرضه بالتعاون مع دار بيتر هارينجتون، والكتاب بقلم روبرت دادلي ويعود للقرن السابع عشر، وهو أول أطلس بحري للعالم بأسره، وأول أطلس بحري مطبوع يشمل مناطق خارج أوروبا، وقد تفوقت أعمال روبرت على جميع ما نُشر قبلها بالخرائط والرسوم البيانية.

وتتوافر في المعرض النسخة الثانية المحسنة من الكتاب "معروضة بسعر 950 ألف جنيه إسترليني أكثر من 4 ملايين درهم ”، وهي نسخة سبق وأن طرحتها دار بيتر هارينغتون في عام 1661 كأجمل الكتب الخاضعة لعدة تحسينات، حيث نُشرت في مجلدين ورقيين مدمجين، في حين وُضعت الخرائط بأرقام تسلسلية لتسهيل الاستخدام. ونُشر كتاب "أسرار البحر" لأول مرة في عام 1646، ووُصف بأنه "الأكثر فخامة على الإطلاق"، والأطلس البحري الأول في العالم، وأول مجلد يُظهر التيارات والرياح السائدة، ومزايا "الملاحة حول الدائرة العظمى" (أقصر مسافة بين نقطتين على الكرة الأرضية)، وأول أطلس بحري من تأليف شخصية إنجليزية، على الرغم من إعداده خارج بلاده، وتحديداً في إيطاليا.

ومن أهم ما يميز الكتاب مزاوجته بين خبرة دادلي الملاحية والتميز في رسم الخرائط، فضلاً عن أنه يضم رسوماً بيانية محفورة أبدع في رسمها أنطونيو فرانشيسكو لوسيني. وجُمعت الطبعة الأولى من الكتاب في ثلاثة مجلدات مطوية ممهورة بتنسيقات متميزة، بينما طُويت الخرائط عدة مرات لتتخذ شكلاً ملائماً يخفف من صعوبة التعامل مع الكتاب. وهذا الأطلس نادراً ما يُطرح بالأسواق، حيث تم تسجيل مجموعتين منه فقط خلال العشرين عاماً الماضية.