المجمع الثقافي يحتفل بمعرض أبوظبي للكتاب

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف المجمع الثقافي مجموعة من الأنشطة والفعاليات احتفالاً بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، حيث ينظم معرض «صفحة» للكتب الفنية خلال الفترة من 26 إلى 29 مايو، ويتضمن مزيجاً من 16 مؤسسة وفناناً، تم اختيارهم للاشتراك بهذه الفعالية.

ويقدم المعرض مجموعة من المطبوعات من مؤسسات وفنانين في دولة الإمارات، كما يمكن للجمهور المشاركة في برنامج من ورش العمل والحوارات الشائقة.

ويستضيف المجمع يوم السبت 27 مايو، الساعة الثامنة مساء، الفنان المصري علي الحجار في حفل غنائي بعنوان «مبسوطين» تكريماً للشاعر المصري عبدالرحمن الأبنودي.

ويقام الحفل الذي تفتتحه الإعلامية آية الأبنودي بإلقاء متميز لعدد من أشهر قصائد والدها بالتعاون بين معرض أبوظبي الدولي للكتاب والمجمع الثقافي.

كما يستضيف عملاً مسرحياً من تأليف وإخراج مرعي الحليان بعنوان «سمرة» في 27 مايو، يتناول حياة فرقة موسيقية وعلاقة أفرادها وما يقدمونه من فن طربي كوسيلة للتعبير عن ذواتهم، وذلك في ظل ظرف استثنائي. وتشارك مكتبة الأطفال التابعة للمجمع الثقافي معرض أبوظبي للكتاب بجناح مميز يحمل شعار الاستدامة من خلال التكنولوجيا.