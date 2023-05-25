كتب نادرة بالعربية في «أبوظبي للكتاب»

أبوظبي (وام)

تميّزت الدورة الثانية والثلاثون لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023، بعرض مجموعة استثنائية من الكتب النادرة التي تعود لأزمنة بعيدة، من بينها كتب تتقصّى تاريخ وأهمية اللغة العربية كلغة عالمية.



تتضمن قائمة الكتب النادرة التي يضمها المعرض، كتاباً يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر، يستعرض أول ظهور للكلمات العربية المطبوعة، ويبلغ سعره 225 ألف جنيه إسترليني، وكذلك نسخة من كتاب فرانشيسكو كولونا «Hypnerotomachia Poliphili» الصادر في القرن الخامس عشر، والذي يستعرض أيضاً أول ظهور للكلمات العربية المطبوعة في العالم.

ومن بين أكثر العناصر استثنائية في المعرض، نسخة نادرة من كتاب يعود إلى القرن الخامس عشر، ويوصف بأنه أجمل كتاب مصور عن عصر النهضة الأوروبية، إذ يرصد أيضاً أول ظهور منشور للكلمات العربية في أي مكان من العالم.





وتشارك في المعرض دار «بيتر هارينغتون»، الرائدة في بيع الكتب النادرة في مدينة لندن، والتي وصف مالكها بوم هارينغتون كتاب فرانشيسكو كولونا بأنه أقدم الكتب المطبوعة على الإطلاق في العالم، موضحاً أن هذا الكتاب نُشر خلال المائة عام الأولى من اختراع الطباعة، معتبراً أنه أجمل كتاب مصور عن عصر النهضة الأوروبية، يستعرض أول ظهور منشور للكلمات العربية في أنحاء العالم كافة، جنباً إلى جنب مع اثنين من ثلاثة نقوش مصحوبة بنقوش خشبية جميلة.



